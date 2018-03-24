Finlandiya - Makedonya: 0 -0

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)

Antalya\'da kamp yapan Finlandiya ve Makedonya milli takımları hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi\'ndeki Gloria Sport Arena Stadı\'nda oynanan karşılaşmada her iki takım da ilk yarıda gol bulamadı. İkinci yarıda karşılıklı ataklarla gol arayan her iki takımın mücadelesi sonuç vermedi. Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaklı hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Galatasaray\'ın eski futbolcusu Goran Pandev de Makedonya formasıyla karşılaşmada süre aldı.

Karşılaşmayı, otelde tatil yapan Finlandiyalı turistler de izledi.

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- Karşılaşmadan ve seyircilerden detay

- Goran Pandev\'in görüntüleri