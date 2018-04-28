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Finike'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

28 Nisan 2018 14:59

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Finike ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Finike- Elmalı karayolu Arif Mahallesi Çatallar mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüleri tespit edilemeyen 07 TDS 62 ve 07 FA 036 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yusuf Alp ile Turunçova Mahalle Muhtarı Hüseyin Altıntaş\'ın kardeşi olduğu öğrenilen Yusuf Altıntaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Nuri Altıntepe ise ambulansla götürüldüğü Finike Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.

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