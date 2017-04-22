Finike'de kadınlar plajı eylemi; Radyafor'da ailemle yüzmek istiyorum

Antalya'nın Finike İlçesi'nde, merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Andre Doria Koyu'nun kadınlar plajı yapılmasını istemeyen bir grup, eylem yaparak tepki gösterdi.

DHA'da yer alan habere göre Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER) tarafından organize edilen eyleme, Finike Belediyesi eski Başkanı Nail Dülgeroğlu, Sahilkent Belediyesi eski Başkanı Ömer Çırpar, CHP İlçe Başkanı Okan Tanır, MHP İlçe Başkanı Ali Arıcı ve vatandaşlar destek verdi. Eyleme katılanlar koyun önündeki ağaçların üstüne 'Cinsiyetçi koy istemiyoruz', 'Radyafor'da ailemle yüzmek istiyorum', 'Yalana, talana hayır', 'Andre Doria Koyu Finikeli'nin, rantın değil' yazılı dövizler astı.

"Finike'de zaten kadınlar plajı var"

Grup adına konuşan Belma Çırpar, koyun görselliğinin tamamen yitirildiğini öne sürerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek tepkileri azaltmak için koy girişini ağaçlandırdığını savundu. Koyun caretta carettaların beslendiği yaşam alanı, Akdeniz foklarının da uğrak yeri olduğunu kaydeden Çırpar, şöyle dedi:

"Finike'de zaten mevcut bir kadınlar plajı vardır. Maksat kamunun yararı ve kadınlar ise ilçemizdeki kadınlar plajının, modern bir şekilde güzelleştirilmesi bugüne kadar niçin yapılmadı? Buradaki girişim kadınları dezavantajlı durumdan kurtarmaktan çok, onları daha dezavantajlı hale getiren, cinsel farklılığı üzerinden oluşturulan mekansal bir sorundur.

"Koyu bekleyen tehlike şudur; özel girişimlere peşkeş çekilmesi olacaktır"

Toplumumuz referandum sonrası kutuplaşmanın, ayrışmanın en azından ikiye böldüğü bir süreç içinden geçmektedir. Bunun üzerine bir de kadın, erkek ayrışmasını kalıcı hale getirmeye yönelik cinsiyetçi bölünmelere karşı 'dur' demeli, karşı durmalıyız. Kaldı ki ileride koyu bekleyen tehlike şudur; kadınlar plajı adı altında koyun zamanla özel girişimlere peşkeş çekilmesi olacaktır. Koy bize aittir. Aynı zamanda bu koyda beslenen caretta carettalara aittir. Yine kıyılarda yeşeren makilere, yaban zeytinlerine aittir. Yaklaştığınızda suya atlayan yengeçlere aittir. Her türlü doğa talanına karşıyız. Karşı duracağız."

Finike Belediyesi eski Başkanı Nail Dülgeroğlu da Finikelilerin koylarına sahip çıktığını, eylemin gerektiğinde devam edeceğini aktarırken, "Finikeli kadınlar buraya kadınlar plajı yapılmasını arzu etmiyor. Bilhassa muhafazakâr bayanlar kadınlar plajına gelerek deniz ihtiyacını gideriyor. Burası yürüyerek gelinecek bir mevki değil" diye konuştu.