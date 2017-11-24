Finike portakalının özelliklerini anlatan tarihi mektuplar bulundu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın portakalıyla ünlü Finike ilçesinde, tarihi Bahar Konağı\'nın restorasyonu sırasında ahşap altına gizlenmiş, 1930\'ların başında kaleme alındığı belirlenen 10 mektup bulundu. Mektuplarda, karşı tarafa Finike portakalın özellikleri anlatılıyor.

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü\'nün desteğiyle portakalıyla ünlü Finike ilçesindeki tarihi Bahar Konağı\'nın restorasyonu sırasında konağın sahipleri tarafından, harf devriminin ardından Türkçe kaleme alındığı belirlenen mektuplar bulundu. Konaktaki ahşapların altına gizlenmiş 10 mektupta, farklı illerde yaşayanlara \'coğrafi işaretli\' Finike portakalın özellikleri anlatılıyor.

MEKTUPLARI BİR KADIN YAZMIŞ

Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, Finike\'nin narenciyesinin çok eski dönemlerde de popüler olduğunun mektuplar sayesinde ortaya çıktığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun talimatlarıyla tarihi konağın kurtarılması için çalışma yaptıklarını aktaran Karabayram, mektupları ismini açıklamayacakları bir hanımefendinin kaleme aldığını kaydetti. Mektupları ailenin sağ kalan üyelerine teslim ettiklerini kaydeden Karabayram, aile fertlerinin duygu dolu anlar yaşandığını anlattı.

Ailenin mektupları restorasyon çalışmaları bittikten sonra konakta sergilenmesi için tekrar kendilerine verdiğini vurgulayan Cemil Karabayram, “Mektuplarda Finike portakalının il dışına gönderilmesi sırasında yazışmaları ve dostane bağları ortaya konmuş. Bu dostane bağlar ve dürtüler Finike portakalının ayrı bir özelliğini ortaya çıkardı. Finike portakalının bugün marka haline gelmesinde bölge halkının bu çalışmasının önemi büyük\" dedi.

MEKTUPLAR KONAKTA SERGİLENECEK

Mektuplarda portakallar teslim edildikten sonra paranın karşı tarafa aktarıldığının anlaşıldığını kaydeden Karabayram, bunun da o dönemdeki güvenin hangi derece olduğunu gösterdiğini belirtti. Karabayram, “Mektuplar, Finike çiftçilerinin ne kadar özveri ile çalıştığın gösteriyor. Bu mektuplar tarihe bir not niteliğindedir. Biz sadece restorasyon yapmıyoruz, aynı zamanda duyguları da koruyoruz. Bu mektuplar restorasyon bittikten sonra da Bahar Konağı\'nda sergilenecek\" diye konuştu.



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