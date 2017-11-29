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Ekonomi

Fındıkta verimi artırmak için seferberlik

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - DÜNYADA 110'dan fazla ülkeye fındık ihracatı yaparak 3 milyar dolara yakın döviz girdisi elde eden Türkiye, fındıkta dekar başına verimin artırılması için çalışma yürütüyor

29 Kasım 2017 14:20

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - DÜNYADA 110\'dan fazla ülkeye fındık ihracatı yaparak 3 milyar dolara yakın döviz girdisi elde eden Türkiye, fındıkta dekar başına verimin artırılması için çalışma yürütüyor. Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, hazırladıkları projeyle örnek fındık bahçeleri oluşturduklarını, fındıkta 1 randıman artışıyla yıllık 40 milyon TL ek gelir sağlanacağını söyledi.
Dünya fındık üretiminin yüzde 78, ihracatının yüzde 76\'sını elinde bulunduran Türkiye, 110\'dan fazla ülkeye fındık ihraç ederek 3 milyar dolara yakın döviz girdisi elde ediyor. Her yıl zirai don, külleme hastalığı, bahçelerde yaşlılıktan dolayı oluşan dal kurumaları gibi olumsuz etkenlerle fındığın rekoltesi de azalıyor. Türkiye\'nin yıllık fındık rekoltesi 450 bin ton civarında olurken, dekar başına verimin artırılması içinde Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çeşitli çalışmalar yürütülüyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, \'Ordu İli Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Bahçe Oluşturulması ve Budama Elamanı Benim Projesi\' ile 2.5 yılda 2 binin üzerinde üreticiye budama eğitimi verildiğini, üreticilere verilen bu eğitimlerle, dekarda ortalama 90-100 kilogram fındık alınırken, bu oranın 200-250 kilograma çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.
Yürütülen projeyle il genelinde fındıkta verimin dekara ortalama 10 kilogram artırılması halinde yılda 200 milyon TL gelir sağlanacağını belirten Kemal Yılmaz, \"Dünya fındık üretiminin tek başına yüzde 75’ini gerçekleştirerek üretiminde lider ülke konumunda olduğumuz fındıkta,  örnek alan değil örnek alınan il olmayı hedeflemekteyiz. Fındık ülkemize yıllık 2,5-3 milyar dolar ihracat getirisi olan bir ürün. Bu ürünün birim alan veriminde sağlanacak verim artışıyla ilimiz ve ülkemiz ekonomisine çok ciddi katkı sağlanacaktır\" dedi.
1 RANDIMAN ARTIŞI 40 MİLYON TL EK GELİR SAĞLIYOR
Ordu\'nun 19 ilçesinde yürütülen projeyle çok sayıda örnek fındık bahçesi oluşturulduğunu, bahçe sayısının her geçen gün daha da artırılacağını vurgulayan Kemal Yılmaz şunları söyledi: \"Projenin genel amacı; birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün almayı kısıtlayan budama başta olmak üzere bakım hataları, bitki besleme hataları ve fındık hastalık ve zararlıları ile mücadeledeki hatalardan kaynaklanan olumsuzlukları ortadan kaldırarak, lider ülke konumumuzun devamını sağlamaktır. Proje ile üreticilerimize fındık budama işleminin nasıl yapılması gerektiği, budamada yapılan hatalar, toprak numunesi alımı ve gübreleme teknikleri arazi üzerinde uygulamalı olarak gösterilmekte, önemli fındık hastalık ve zararlıları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca her ilçemizde bir bahçenin tüm bakım budama işlemleri teknik ekibimizin gözetiminde yapılarak örnek bahçeler oluşturulmaktadır. Bu bahçelerimiz bölge çiftçilerimize örnek teşkil edecek, böylelikle arzu ettiğimiz verim ve kaliteye ulaşmış bahçe sayılarımız gün geçtikçe artacaktır.\"
Müdür Kemal Yılmaz, fındıkta dekar artırımıyla birlikte, 1 randıman artışının da yıllık 40 milyon TL ek gelir sağladığını da sözlerine ekledi.

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