Fındıkta kaybı önlemek için ilaçlama seferberliği

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TÜRKİYE’de yılda yaklaşık 450 bin ton fındık üreterek, 110’dan fazla ülkeye ihraç yapıp, karşılığında 3 milyar dolara yakın döviz girdisi sağlayan fındık üreticileri, son yıllarda bahçelerde artan hastalıkların önüne geçebilmek ve randıman kaybını önlemek için ilaçlama seferberliği başlattı.

Türkiye’de en fazla fındık üretimi yapılan Ordu’da, fındık bahçelerinde görülen ve hızla yayılan ‘külleme hastalığı’ etkisini sürdürüyor. İlk kez 3 yıl önce Ordu ve Giresun’da fındık bahçelerinde görülen, Batı Karadeniz’e doğru yayılan ‘külleme hastalığı’ fındıkta büyük tehdit oluşturuyor. Ordu’da bu hastalığa karşı ilaçlama seferberliği başlatılırken, il ve ilçe gıda tarım müdürlükleri ile ziraat odaları tarım danışmanları tarafından da üreticilere sürekli teorik ve uygulamaları eğitimler veriliyor.

FINDIKTAN 3 MİLYAR DOLARA YAKIN DÖVİZ SAĞLANIYOR

Türkiye’de yılda yaklaşık 450 bin ton fındık üretimi yapılarak, 110’dan fazla ülkeye ihraç sağlanıyor. İhracatın karşılığında ise 3 milyar dolara yakın döviz girdisi sağlayan üreticiye, 2009’dan itibaren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından dönüm başına Alan Bazlı Gelir Desteği ödemesi yapılıyor. Türkiye’de il bazında en fazla fındığı üreten Ordu’da, 120 bin üreticiye 281 milyon TL gelir desteği ödemesi yapılırken, ‘külleme hastalığının maliyeti artırması nedeniyle de devlet tarafından ilaç desteği sağlanması isteniyor.

SADECE İLAÇLAMA YETERLİ DEĞİL

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, külleme hastalığının ciddi boyutta olduğuna dikkat çekerek, bu hastalıkla birlikte fındığın maliyetinin de arttığını söyledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın üreticilere ilaç desteği sağlaması gerektiğini vurgulayan Akarsu, “Bölgemizde bu hastalık ilk görüldüğü andan itibaren yoğun çaba sarfettik. Bu çok ciddi bir hastalık. Fındıkta randıman kaybına yol açıyor, bu da rekolteyi olumsuz yönde etkiliyor. Bölgemizde bununla mücadele için adeta seferberlik var. Üreticilerimiz bahçelerinde külleme hastalığına karşı zirai mücadele yapıyor, fakat bu hastalık bölgede bahçeleri tamamen etkisi altına aldı. Halen bahçelerde fındık çotanaklarının etrafında bunun izlerine rastlıyoruz. Ağustos ayında fındıkta hasat başlayacak. Bu ilaçlama çalışmalarına ilave olarak bahçelerinde yabancı otlardan temizlenmesi gerekiyor” dedi.

BAKANLIK’TAN İLAÇ DESTEĞİ BEKLENİYOR

Köylerde her cuma günü tarım danışmanları ile birlikte toplantılar düzenleyerek üreticileri bilinçlendirdiklerini de anlatan Başkan Akarsu, “Eğitimlerde büyük yol kat ettiğimize inanıyorum. Ancak halen külleme hastalığına karşı zirai mücadele yapmayan üreticilerimiz de var. Bu nedenle hastalığın yoğun şekilde yaygınlaştığını görüyoruz. Fındığımız adına bu hastalık ciddi bir sıkıntı. Bunun mutlaka göz ardı etmeden mücadelesinin yapılması gerekiyor. Şu anda bahçelerde külleme hastalığı yoğun şekilde açık ve net görünüyor. Ordu’dan Batı Karadeniz’e bu hastalığın olduğu açıkça görünüyor. Fındıkta maliyet zaten yüksekti, bu hastalıkla maliyet daha da yukarı çıktı. Büyük maliyeti var, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın bu konuyu dikkate alması gerektiğine inanıyorum. Bakanlık bir çalışma yaparak bu konuda üreticilere destek verebilir. Böyle bir beklentimiz var, inşallah bununla ilgili bir ses gelir” diye konuştu.



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