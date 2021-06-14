Fındıkta hasat zamanı yaklaştı; üreticiler fiyatın dolar olarak açıklanmasını istiyor

Fındıkta hasat zamanı yaklaşırken üretici de açıklanacak fiyatı bekliyor. Bu yıl fiyatların dolar bazında açıklanmasını ve en az 3.5 dolar olmasını isteyen üretici, piyasadaki tekeli kırmak için de Fiskobirlik'in güçlendirilmesini istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada fındık fiyatlarını yakın zaman içinde açıklayacaklarını söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanacak fiyat konusunda ise "iyi bir fiyat olacak" yorumunu yaptı.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre fındıkta Ordu ile birlikte en önemli iki kentten biri olan Giresun'un Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan, fındık fiyatlarının sezon öncesi açıklanması gerektiğini açıkladı. Karan şunları söyledi:

"Ağustosta hasat başlar bu nedenle en geç temmuzda fiyatlar açıklanmalı ki üretici hasadını yapacağı ürünün fiyatını bilsin, hesaplamasını ona göre yapabilsin. Döviz kurlarındaki artışa çare olarak da kademeli fiyat açıklanmasını talep ediyoruz. Yani temmuz ayında açıklanan fiyatla hasat sonunda açıklanan fiyat aynı olmamalı. Ayrıca bütün bu hesaplar yapılırken ihracatçıların değil, Bakanlığın rekolte verileri dikkate alınmalı."

Geçen yıl açıklanan 22 TL'lik fiyatın en az yüzde 40 artırılmasını beklediklerini söyleyen Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Ali Bakır ise bir zamanlar fındığın fiyatının 6-7 dolara kadar çıktığını hatırlattı. Bakır şunları söyledi:

"Ama şu anki fiyatlar 2.5 dolar civarında. Yani TL olarak fiyat artsa da dolar olarak sürekli düşüyor. Bu durum tabii ki ihracatçıya yarıyor. İhracatçı iç piyasada TL ile alıyor ama dışarıya dolarla satıyor. Biz bu nedenle fındık fiyatının da dolar olarak açıklanmasını istiyoruz. Bunun yanı sıra döviz artışından dolayı girdi maliyetlerimiz de sürekli olarak artıyor."

Fiyat değil alım önemli

Fındıkta fiyat açıklanmasından ziyade alım tutarlarının önemli olduğunu vurgulayan TMMOB Ziraat Odaları Birliği Başkanı Baki Remzi Suiçmez de TMO'nun fındık konusunda uzman bir kurum olmadığını vurgulayarak "TMO'nun ana kuruluş amacı hububat ve bakliyattır bu nedenle de TMO piyasayı düzenlemede etkisiz ve yetersiz kalmaktadır. Yeteri kadar alım yapmadığı için üretici yine tekelleşmiş şirketlerin eline kalıyor" yorumunu yaptı. Suiçmez, "Fiskobirlik geçmişteki gibi fındığı işleyip katma değeri yüksek bir halde satmalı ve pazardaki yüzde 75'lik yabancı sermaye tekelini kırmalıdır" dedi.