Fındıkta hasat devam ederken, üreticinin kulağı TMO'da

Ali YAZAN/GÖLKÖY (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun yüksek kesimlerinde fındık hasadı devam ederken, üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıklayacağı alım fiyatını bekliyor.

Ordu’da 3 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı, yüksek kesimlerde halen devam ediyor. Ordu’da serbest piyasada fındık 12-13 TL civarında işlem görüyor. TMO\'nun, bir an önce fındık piyasasına girerek, fındık alım fiyatını açıklamasını bekleyen üreticiler, en az 15 TL fiyat beklentisi içinde.

Gölköy ilçesinde hasat ettiği fındığını harmanda kurutan çiftçi Abduraman Yazan, \"Fındıkta beklediğimiz fiyat henüz oluşmadı. Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin 15 liranın altında bir fiyat vermesi, üreticiyi üzer. 15 TL masrafları ancak karşılar. Fındığın masrafı ve zahmeti çok. Hala hasat devam ediyor. Üreticiler beklenti içinde. Ben para kazanmasam, neden bahçeye inip üretim yapayım ki. Fındık üreten çiftçi kazanacak ki; bir sonraki yıl da üretim yapsın\" diye konuştu.



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