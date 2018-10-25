Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - ORDU Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, market raflarında yer alan ürünlerin fiyatlarına yönelik başlatılan fırsatçılık çalışmalarına ilişkin konuştu. Akarsu, kuruyemişçilerde satılan bölgenin önemli gelir kaynağı fındıkta da \'fırsatçılık\' yapıldığına işaret edip, konunun incelenmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'Haksız fiyat artışı yapılan yerleri şikayet edin\' çağrısı ile harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile 19 ilçe belediyesinde görevli zabıta ekipleri, kentte bakkallar, marketler, mağazalar gibi vatandaşın temel ihtiyaçlarını sağladığı ticari alanlarda etiket fiyatları inceleyerek usulsüz fiyat artırımı karşısında başlatılan çalışmalarını sürdürüyor.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, market raflarında ve kuruyemiş stantlarında yüksek fiyata satılan fındıkların da incelenmesi gerektiğine işaret etti. Fındıkta da fırsatçılık yapıldığını belirten Akarsu, “Birçok ilde ve ilçede usulsüz fiyat artırımına yönelik zabıta ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, insanların temel ihtiyaçlarını karşıladığı ticari alanlarda ürünlerin fiyatını inceledi. Faturaları kontrol ederek fiyatlarda usulsüzlük olup olmadığını araştırdı. Bu çok yerinde bir uygulama oldu. Ancak bu uygulamanın içerisine bizler fındığın da alınmasını beklerdik. Çünkü döviz üzerinden ihraç edilen fındığın üreticiye değil de market raflarındaki ürünü yansımasının altında bir fırsatçılık yatıyor. Fındık ihracatı yapanlar, alım-satım yapanlar, tezgâhta fındık satanlar da fındık fiyatlarında ciddi boyutta fiyat artışı yaptı. Bu fırsatçılık değil de nedir? Eğer dövizin artması raflara yansıyorsa, bunun üreticiye de yansıması gerekiyor. Ancak üreticiye yansıyan bir şey yok. Üretici yine maliyetin altında fındık satmaya mahkum ediliyor” dedi.

\'ÜRETİCİNİN EMEĞİ SÖMÜRÜLÜYOR\'

Raf fiyatlarını da eleştiren Akarsu, “Üreticiden 12 liraya alınan fındığın raftaki fiyatı 70 ile 80 lira arasında satılıyor. Burada fırsatçılık olduğu apaçık ortadadır. Bunu anlamak için matematik mühendisi olmaya gerek yok. Fabrikada işlenip paketlense, bunun edeceği değer 30 lira. Belki bu bile fazladır. Bugün 13 lira olan fındığın maliyetinin altında 12 liradan üretici fındık satıyor. Hakkı, emeği sömürülüyor. Üreticiler sattığı fındıktan 1 kilo iç fındık almak isteseler, 6 kilo kabuklu fındık satmak zorundalar. 1 kilo nerede 6 kilo nerede. Bu fiyat artışları nedeniyle iç piyasada fındık tüketilmez oldu. Önceki yıllara oranlar tüketim yüzde 50 oranında düştü. Vatandaş elini raftaki fındığa süremiyor. Vatandaş yemek istiyor ama eli yanıyor. Bu nedenle bir an önce fındık piyasası düzeltilmek zorunda\" diye konuştu.

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