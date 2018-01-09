Fındıkta cinse göre fiyat ayrımına tepki

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da serbest piyasada bu sezon ilk defa fındığın cins ve kalitesine göre fiyatlandırılarak piyasa oluşturulup alım yapılması tepki çekti. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Ordu\'da yetiştirilen fındığın daha önceki yıllarda tek fiyat üzerinden satıldığını, bu sezon yağlı ve çakıldak fındık ayrımı yapılarak serbest piyasada 2 fiyatın ortaya çıkmasının üreticiyi mağdur ettiğini söyledi.

Geçen sezon serbest piyasada fındığın 8 TL\'ye inmesi üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından müdahale alımı gerçekleştirildi. TMO, müdahale alımını bu sezonda devam ettirirken Giresun kalite fındığı 10.50 TL, levant kalite fındığı ise 10 TL\'den almaya başladı. Serbest piyasada ise fındık fiyatları TMO fiyatının altında kalırken 9 TL dolayında seyretti. Yeni sezonda üreticinin serbest piyasada umduğunu bulamadığını ve fiyatların halen TMO fiyatın olan 10 TL\'nin altında seyrettiğini, yağlı-çakıldak fındık ayrımıyla fiyatların beklenen seviyeye ulaşmadığını vurgulayan Selami Akarsu, şöyle dedi:

\"Yağlı fındık, çakıldak fındık muhabbeti bu işin alavere dalavere tarafından geliyor. Normalde böyle bir konu yoktu. Bundan öncede eski-yeni fındık muhabbeti çıkardılar. Bu iş bittikten sonra \'ne yapalım\' noktasında fiyatları çakıldak ve yağlı fındık diye ikiye böldüler. Yağlı fındık iç piyasada güzel tüketildiğini hepimiz biliyoruz. Alıcılar bu işi belli bir ranta getirmek, çiftçinin kafasını karıştırmak için çakıldak-yağlı fındık fiyatı muhabbeti yaptılar. Bununda sona gelecek. Biz fındıkla ilgili hangi oyunlar oynanacak onu takip edeceğiz. Mutlaka bir sorun yine çıkaracaklar. Yağlı fındığımız her zaman kaliteli fındıktır.\"

\'TMO OLMASA, PİYASADA BİR ENKAZ OLACAKTI\'

Çakıldak fındık ile yağlı fındık arasında yaklaşık 75 kuruşluk fiyat farkı olduğunu, çakıldak fındığın serbest piyasada daha yüksek fiyattan alındığını da belirten Selami Akarsu, şöyle devam etti:

\"Bu esasen doğru değil. Ama yapacak bir şey de yok. Alıcılar bunu böyle yapıyor. 9.50 TL çakıldak fındık, yağlı fındık ise 8.75 TL civarında. Bu noktada alıcı ihracatçılar değil de manavlardan bahsedelim. Manavlarda zorda. Onlar da ne yapacağını bilmiyor. Fındık ileriye doğru daha net bir şekil alacak. Kimse bunun üzerinde oyun oynayacak durumda kalmayacak. TMO hasat öncesi fiyat politikasını açıklayacak. Üreticimiz ne yaptığını bilecek ve kafası rahat olacak. TMO olmasaydı piyasada bir enkaz olacaktı, en azından bir çizgi oluştu. TMO olmasaydı fındığın ve üreticinin durumu çok vahim olacaktı. Tabiki çakıldak fındık uzun ömürlü, dayanıklı. Yüksek rakımlarda yetişiyor, ağacıda uzun ömürlü. Damak tadında ise yağlı fındık daha harika. Piyasayı böyle yağlı-çakıldak fındık ayrımı ile ikiye bölmeye hiç gerek yok.\"



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