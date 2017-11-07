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Fındıklı ve Arhavi’de çevrecilere kötü haber (2)

'BU DEREYE AŞIK OLDUM' Rize'nin Fındıklı ilçesinde projeye karşı çıkmak için ÇED heyetinin yolunu yere yatarak, kesen yöre sakini 68 yaşındaki Melahat Alişan, bölgeye HES yapılmasını istemediklerini söyledi

07 Kasım 2017 19:53

\'BU DEREYE AŞIK OLDUM\'
Rize\'nin Fındıklı ilçesinde projeye karşı çıkmak için ÇED heyetinin yolunu yere yatarak, kesen yöre sakini 68 yaşındaki Melahat Alişan, bölgeye HES yapılmasını istemediklerini söyledi. Güçlerini bu dereden aldıklarını vurgulayan Alişan, \"Bize burada bilinçlendirme toplantısı yapılacağı, söylenmişti; ancak bu toplantı yapılmadı. Buraya HES, yapmasınlar. Biz, HES\'i istemiyoruz. Bizim kanımız, canımız bu deredendir. Gücümüzü, kuvvetimizi bu dereden alıyoruz. Her şeyimiz bu dere. Ben, yaşlı bir kadınım. Gözümü bu dere kenarında açtım. Bu dereye ben, aşık oldum. Bu dere ile hayatımı daim ettim. Evlendiğimde bile eşimin evinden geri geldim; bu dere, bu doğa için\" dedi.

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