Fındıklı halkı Gamze Pala ve öldürülen tüm kadınlar için pencere ve balkonlardan ses çıkardı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Savaş Dalançıkar tarafından öldürülen Gamze Pala ile erkekler tarafından öldürülen bütün kadınlar ses çıkarma eylemi...

Gamze Pala'nın öldürüldüğü saatte ilçede pencere ve balkonlardan ses çıkarma eylemi yapıldı.

Eylemin görüntüleri Fındıklı Belediyesi''nin sosyal medya hesabından "Fındıklı Halkı katledilen tüm kadınlar için Gamze Pala’nın öldürüldüğü saatte camlarından ve balkonlarından ses çıkardı" notuyla paylaştı.

Ne olmuştu?

Rize’de Savaş Dalançıkar isimli erkek Gamze Pala'yı "kendisi ile görüşmek istemediği" gerekçesiyle öldürmüştü. AKP İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen Gamze Pala'nın katil zanlısı Savaş Dalançıkar, olay yerinden kaçmak isterken emniyet güçleri tarafından yakalanmıştı.

Öte yandan, 27 Mart'ta yine Rize'de Cumhuriyet Caddesi'nde bir akrabasıyla yürüyen Hatice Kurt, boşandığı erkek A.R.H'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından ağır yaralan Kurt, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmişti.

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