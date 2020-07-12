Fındıklı Belediyesi'nden 30 evin yandığı köy için dayanışma çağrısı

T24 Haber Merkezi

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde, müstakil olan ahşap evde çıkan yangınla ilgili Fındıklı Belediyesi dayanışma çağrısı yaptı.

30 evin yandığı Dokumacılar köyü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rize-Fındıklı Belediyesi "Yusufeli Dokumacılar Köyü’nde meydana gelen yangında zarar gören yurttaşlarımıza ulaştırılmak üzere giysi, battaniye, kap kacak, yatak başta olmak üzere her türlü ev eşyası yardımlarınızı bekliyoruz" dedi.

"Dayanışma yaşatır" çağrısı yapan Fındıklı Belediyesi, bir de telefon numarası paylaştı.

Ne olmuştu?

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde, 5 gün önce müstakil olan ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçramıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kontrol altına alınırken Yusufeli Kaymakamı 30 evin yandığını açıklamıştı.