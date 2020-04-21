Fındıklı Belediye Başkanı'ndan çay sezonu çağrısı: Mevsimlik işçi olarak çalışmak isteyenlere olanak sunacağız

Rize Fındıklı Belediyesi Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Koronavirüs nedeniyle çay sezonunda sıkıntılar yaşanacağını belirterek, mevsimlik işçi olarak çalışmak isteyenlere çağrıda bulundu. Çayın tarlada kalmaması için çaba sarf ettiklerini kaydeden Çervatoğlu, 6 ay boyunca çalışmak isteyenlerin başvurularını belediyeye yapabileceğini ifade etti.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin Valilikleri, yakında başlayacak çay hasadı için yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler hakkında açıklama yapmıştı. Açıklamada, 31 ilde uygulanan seyahat yasağı kapsamında, üreticilerin bu illere gelişine izin verilmeyeceği ve ve hasatla ilgili faaliyetlerin illerdeki mevcut iş gücü ile planlanmasına karar verildiği duyurulmuştu.

TIKLAYIN - Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin Valiliği'nden çay hasadı açıklaması

Çay hasadı hakkında açıklama yapan Fındıklı Belediyesi Başkanı Çervatoğlu, salgın nedeniyle işçilik ve yarıcı bulmada bölgede sorunlar yaşanacağını ifade etti. Çervatoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Çay sezonunu açılışına çok kısa bir süre kaldı. Yaşadığımız Covid-19 salgınından dolayı gerek işçilikte gerekse yarıcı bulmada bölgemizde önemli sorunlar yaşayacağız.

Gönül ister ki tüm üreticilerimiz tarlalarında üretime katılsın. Bizler öncelikle kooperatif mantığıyla, ‘MECİ’ anlayışıyla çayımızın tarlada kalmamasını sağlamak için yola çıkıyoruz.

Çalışmak isteyenlere çağrımızdır. Mevsimlik işçi olarak çalışmak isteyenlere iş olanağı sunacağız. 6 ay bizlerle çalışmak isteyenlerin başvurularını belediyemize bekliyoruz.

Fındıklı’da Meci var!

#BirlikteBaşaracağız"