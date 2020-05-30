Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu : Meci ile çay toplayarak 20 bin lira gelir elde ettik

Fındıklı Belediyesi ‘meci’ ile çay toplayarak 20 bin 195 TL gelir elde etti.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, çayın imece yönetemiyle toplanmasıyla belediyenin 20 bin 195 TL gelir elde ettiğini açıkladı.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu yaptığı açıklamada, “1,5 gün boyunca toplamda 90 kişinin katılımıyla, toplama, temizleme, taşıma, satma ve yemek ekipleri oluşturulmuş, meci usulü 5770 kg çay toplanmış 20 bin 195 TL gelir elde edilmiştir. Arazinin ürününü belediyemizin toplumsal işlerinde kullanılmak üzere bağışlayan yurttaşımıza, Topladığımız çayı alan çay fabrikası işletmesine ve meciye katılan tüm yurttaşlarımıza halkımız adına teşekkür ediyoruz. Hep birlikte üretmeye ve yönetmeye devam edeceğiz. Meci’yi büyüteceğiz!” dedi.