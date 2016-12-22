Fındıkkıran Balesi 24 Aralık’ta sahnede

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenen Fındıkkıran Balesi 24 Aralık Cumartesi günü sahne alacak.

Amadeus Hoffman’ın 'Fındıkkıran ve Fareler Kralı' adlı masalından hareketle Alexander Dumas’ın uyarladığı, koreografisi Marius Petipa tarafından yapılan Fındıkkıran Balesi, baş karakter Klara’nın yılbaşı armağanı olarak aldığı Fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alıyor.

Anna Akabalı koreografisinde sahnelenen eser 24 Aralık Cumartesi günü saat 20:00’de Ankara Opera Sahnesinde izlenebilir.

Biletler etkinlik gişesi ve biletiva’da.