T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Fındıkkıran Balesi 24 Aralık’ta sahnede

Eser, Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahneleniyor

22 Aralık 2016 22:15

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenen Fındıkkıran Balesi 24 Aralık Cumartesi günü sahne alacak.

Amadeus Hoffman’ın 'Fındıkkıran ve Fareler Kralı' adlı masalından hareketle Alexander Dumas’ın uyarladığı, koreografisi Marius Petipa tarafından yapılan Fındıkkıran Balesi, baş karakter Klara’nın yılbaşı armağanı olarak aldığı Fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alıyor.

Anna Akabalı koreografisinde sahnelenen eser 24 Aralık Cumartesi günü saat 20:00’de Ankara Opera Sahnesinde izlenebilir.

Biletler etkinlik gişesi ve biletiva’da.

 

ETİKETLER

Ankara Devlet Opera ve BalesiAmadeus HoffmanFındıkkıran ve Fareler Kralıbale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24