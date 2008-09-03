Fındıkçılar AKP binasına saldırdı

Sakarya'nın Kocaali ilçesi’nde fındık taban fiyatını protesto eden bin kadar fındık üreticisi önce Ziraat Odası'na, sonra AKP İlçe Başkanlığı'na daha sonra da FİSKOBİRLİK Genel Başkanı'nın bürosuna saldırdı



Sabah saatlerinde Kocaalide fındık taban fiyatını protesto eden üreticiler, ilçenin Zafer Meydanı'nda toplanarak yürüyüş yapmak istedi. Polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine kalabalık, Ziraat Odası'nın camlarını taşladı.



Buradan AKP İlçe Teşkilat binasına kadar gelen kalabalıktan bir kişi çatıya çıkarak partinin tabelasını indirmeye çalıştı. Tabelaya tekme atan ve vuran kalabalık, binanın camlarını kırdı. Öfkeli üreteciler daha sonra ise FİSKOBİRLİK Genel Başkanı Lütfü Bayraktar’ın bürosuna ilerleyerek saldırıda bulundu. Büroyu da taşlayan kalabalığa polis müdahalede bulundu. Kalabalığın üzerine göz yaşartıcı gaz sıkan polis, kalabalığı bölgeden güçlükle uzaklaştırdı.



Olaylar sırasında biber gazından etkilenenler oldu. Bölgede olabilecek olaylara karsı polis ekipleri bölgede bekletiliyor









