T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fındıkçılar AKP binasına saldırdı

Sakarya'nın Kocaali ilçesi’nde fındık taban fiyatını protesto eden bin kadar fındık üreticisi önce Ziraat Odası'na, sonra AKP İlçe Başkanlığı'na dah

03 Eylül 2008 03:00

Sakarya'nın Kocaali ilçesi’nde fındık taban fiyatını protesto eden bin kadar fındık üreticisi önce Ziraat Odası'na, sonra AKP İlçe Başkanlığı'na daha sonra da FİSKOBİRLİK Genel Başkanı'nın bürosuna saldırdı 

Sabah saatlerinde Kocaalide fındık taban fiyatını protesto eden üreticiler, ilçenin Zafer Meydanı'nda toplanarak yürüyüş yapmak istedi. Polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine kalabalık, Ziraat Odası'nın camlarını taşladı.

Buradan AKP İlçe Teşkilat binasına kadar gelen kalabalıktan bir kişi çatıya çıkarak partinin tabelasını indirmeye çalıştı. Tabelaya tekme atan ve vuran kalabalık, binanın camlarını kırdı. Öfkeli üreteciler daha sonra ise FİSKOBİRLİK Genel Başkanı Lütfü Bayraktar’ın bürosuna ilerleyerek saldırıda bulundu. Büroyu da taşlayan kalabalığa polis müdahalede bulundu. Kalabalığın üzerine göz yaşartıcı gaz sıkan polis, kalabalığı bölgeden güçlükle uzaklaştırdı.

Olaylar sırasında biber gazından etkilenenler oldu. Bölgede olabilecek olaylara karsı polis ekipleri bölgede bekletiliyor




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24