Fındık üreticisi TMO’nun fiyatlarını yeterli bulmadı

Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’da fındık hasadı için bahçeye giren üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 10.5 lira fiyatın fındığın maliyetini karşılamadığını belirterek yaşam payı da eklenerek fiyatın 12 lira olmasını talep etti.

Yaklaşık 15 gündür bahçede fındık hasadı yapan üreticiler açıklanan fındık fiyatından ve rekolteden memnun olmadıklarını belirtti. Külleme hastalığının ve diğer afetlerin fındık rekoltesini düşürdüğünü aktaran üreticiler TMO tarafından açıklanan Giresun kalite fındık için 10 lira 50 kuruş, levant kalite fındık için 10 lira fiyatın maliyeti karşılamadığından yakındı. Serbest piyasada da 9 lira olan fiyatın yükselmesi için TMO’nun fiyatı revize etmesi gerektiğini dile getiren fındık üreticileri maliyetin üzerine yaşam payı da verilmesini istedi.

‘FİYAT YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ’

Merkez Orhaniye Köyü’nde bahçelerinde fındık toplayan üreticilerden Fahri Uzun, TMO’nun piyasaya girmesinin iyi olduğunu ancak başlangıç fiyatı olarak açıklanan fiyatın maliyetlerini karşılamadığını söyledi. Maliyetin üzerine bir yaşam payının da verilmesi gerektiğini belirten Uzun, “12 lira gibi bir rakam olsaydı, maliyetleri kurtarma açısından yeterli görünürdü. Ama şu an ki fiyat maliyetleri karşılama açısından yeterli değil. Çünkü son yıllarda üreticinin fındık zararlıları ile mücadelesi farklı maliyetler ortaya çıkardı. Beklentimiz bu fiyatın tekrar bir gözden geçirilip yüksek tutulmasıdır” dedi.

‘BU FİYAT YETERLİ DEĞİL’

Üretici Şennur Karan da işlerinin zor olduğunu ve fiyatların yetersiz bulduğunu dile getirerek, “Bu fiyat yeterli değil. Çünkü işimiz oldukça zor. Bir bahçeye iki üç kere geliyoruz. Eziyetimiz çok. Fındığın fiyatı 13-14 lira olmalıdır” ifadelerini kullandı. Emin Tozlu da fiyatın düşük maliyetin ise yüksek olduğuna dikkat çekerek “Fiyat düşük maliyet yüksek. Bugün tahmin edilen rekoltenin çıkması da mümkün değil. Külleme hastalığı rekolteyi etkiledi. Yevmiye yüksek. Hükümet 10.50 lira fiyat verdi. Bu fiyat düşük. Yetkililerin Karadeniz’in tek ürünü olan fındığa bir çözüm bulmalarını istiyoruz” diye konuştu.

‘ÜRETİCİYE BİR YAŞAM PAYI VERİLMEDİ’

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan da fındık fiyatının revize edilmesi için hükümet nezdinde girişimlerinin olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Külleme hastalığı mücadelesi üreticinin maliyetini artırdı. Son yıllarda rekoltede düşük çıkmaya başladı. Giresun’da fındığın maliyeti 9.75 lira olarak belirlendi. TMO ise 10.5 lira olarak alım yapacak. Üreticiye bir yaşam payı verilmedi. Fındık bahçesine giren üreticiler hayal kırıklığı yaşıyorlar. Çünkü fındıkta boş oranı da oldukça fazla. Külleme fındığın rekoltesi düşürdü. Üreticinin fındık için yaptığı harcamayı açıklanan fiyat karşılamıyor. Üretici seneye kadar beklemek zorunda kaldı. Bizler acilen fiyatın revize edilmesini en azından bir yaşam payı verilmesini talep ediyoruz.”

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