'Fındık', parkı için direniyor; kepçenin üzerine oturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Göçmen Parkı’nı yeraltı otoparkına dönüştürmek için başlattığı projeyi istemeyen mahalleli, yaklaşık bir haftadır oturma eyleminde. TOMA ve çevik kuvvet polislerinin hazır bekletildiği eylemde mahalle sakini Gül Karataş, 'Fındık' adlı köpeğiyle kepçenin içine oturdu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Şarampol Projesi kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Göçmen Parkı’nı yeraltı otoparkına dönüştürmek için başlattığı projeye karşı çıkanlara polis müdahale etti. Mahalleli, yaklaşık bir haftadır parkta oturarak inşaatın başlamasını engellerken, dün sabah iş makineleri parka geldi. TOMA ve çevik kuvet polisleri de hazır bekletildi. Vatandaşlar, iş makinelerinin parka girmesine izin vermedi. Gül Karataş, ‘Fındık’ adlı köpeğiyle kepçenin içine oturdu. CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, ilçe örgütleri başkanları ve DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Cemal Aybar da vatandaşlara destek için parka geldi. Polis Aybar’ı, kollarından tutarak zorla alandan uzaklaştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatıyla otopark için referandum yapılmış, oylamaya katılanların çoğunluğu otoparka karşı çıkmıştı. Türel, oylama sonrasında otoparktan vazgeçildiğini kaydetmişti.