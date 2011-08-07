-FINDIK İŞÇİLERİNİN GURBET YOLCULUĞU SAKARYA (A.A) - 07.08.2011 - Diyarbakır'dan trenle yola çıkan fındık işçileri, 36 saatlik yolculuğun ardından Sakarya'ya ulaştı. Fındık toplama sezonunun yaklaşmasıyla birlikte mevsimlik işçiler, Güneydoğu Anadolu'dan fındık yetiştirilen bölgelere doğru yola çıkmaya başladı. Fındık üreticilerinin ucuz iş gücü talebini karşılayan mevsimlik işçiler, uzun süren yolculuklarının ardından çalışacakları bölgelere ulaşıyor. Sakaryalı fındık üreticilerinin talebi üzerine 250 kişilik işçi kafilesi, 36 saatlik tren yolculuğunun ardından Arifiye Tren Garı'na geldi. Mevsimlik işçiler kısa bir süre Sakarya Büyükşehir Belediyesince kurulan çadırda konaklamalarının ardından çalışacakları bölgelere dağılıyor. Fındık işçilerinden Kamil Çimen (50), gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesiyle birlikte yola çıktığını, 36 saatlik zorlu yolculuğun ardından Sakarya'ya ulaştığını söyledi. Trende 250 fındık işçisi bulunduğunu kaydeden Çimen, ''Şu anda fındık sezonu için bizim tek beklentimiz yevmiyemizdir. Bu sene fındık da az, yevmiyemizin ne olacağını bilemiyoruz. Yani gideceğimiz yerlerdeki kaymakam, belediye başkanı ya da tarım müdürlükleri ile görüşüp, ona göre öğreneceğiz. Geçen sene günlük 25 lira yevmiye alıyorduk. Fındık toplamaya gidiyoruz ama yevmiyemizi bilmeden gidiyoruz'' diye konuştu. Çimen, yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından memleketlerine döneceklerini belirterek, ''Buraya, para kazanmaya geliyoruz ama yeteri kadar para kazanamıyoruz. Yaşadığımız perişanlığı görüyorsunuz. Bunun dışında her dönem yolculuk sırasında sorunlar oluşurdu ama bu sene pek bir sorun çıkmadı'' dedi.