-Fındık işçilerine "sel" yardımı ORDU (A.A) - 21.08.2011 - Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı su baskınlarında konakladıkları alan kullanılamaz hale gelen fındık işçilerine çadır, yatak, battaniye, gıda paketi ve para yardımında bulunuldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ordu'ya gelen fındık işçilerinin konakladığı Uzunisa köyündeki alanların birkaç gündür etkili olan yağış sonrasında su altında kalmasının ardından Valilik tarafından bölgedeki okullara yerleştirilen işçi ailelerine Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca gıda ve para, Türk Kızılayı Ordu Şubesince çadır, battaniye ve yatak yardımında bulunuldu. Okulda bulunan 115 ailenin her birine 1 çadır, 5 battaniye, 2 gıda paketi ve 150 lira verildi. Yetkililer, Perşembe ilçesine fındık toplamak için gelen 35 aileye de aynı yardımlardan ulaştırılacağını bildirdi.