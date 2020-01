Fındık işçileri ile görüşen Vali Kaymak: Belli çevreler de Kürt Türk kavgası çıkarmaya çalışıyorlar

Yaprak KOÇER/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN Valisi Osman Kaymak, fındık işçilerine yönelik, bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırının gerçekleştiği mahalleyi ziyaret etti. Tarım işçileri ile görüşen Vali Kaymak, “Bu olay üzerinden belli bir çevreler de Kürt- Türk kavgası çıkarmaya çalışıyorlar. Ben Samsun Valisiyim. Yeni Tunceli’den geldim buraya. Kürtler ve Türkler kardeştir. Yıllardır bu topraklarda yaşamışız. Bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz. Devlet olarak yanınızdayız, arkanızdayız. Bu olayın yakasını bırakmayacağız. Rahat olun, münferit bir olay” dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, fındık işçilerinin bulunduğu çadırlara tüfekle açılan ateş sonucu bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı olayın gerçekleştiği Terme İlçesi Bafracalı Mahallesi’ne gitti. Burada çadırlarda kalan tarım işçileri ile görüşüp başsağlığı diledi. Bir süre işçilerle sohbet eden Vali Kaymak burada yaptığı açıklamada, \"Uyuşturucu kullanan alkol kullanan birisi. Uyuşturucunu etkisiyle gece vakti ateş ediyor. Maalesef bu olay yaşanıyor. Tabi bu olay üzerinden belli bir çevreler de Kürt- Türk kavgası çıkarmaya çalışıyorlar. Ben Samsun Valisiyim. Yeni Tunceli’den geldim buraya. Kürtler Türkler kardeştir. Yıllardır bu topraklarda yaşamışız. Bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz. Şu an ilimizde 5 bine yakın tarım işçisi çalışıyor. Kaldı ki sizler buraya her yıl geliyorsunuz ilk defa gelmiyorsunuz. Kesinlikle Samsun halkında Kürtlere karşı bir önyargı yoktur. Siz her zaman buraya gidip geleceksiniz biz de devlet olarak yanınızdayız, arkanızdayız. Bu olayın yakasını bırakmayacağız. Rahat olun. Ama bu olay bilesiniz ki bir Kürt düşmanlığından kaynaklı etnik bir olay kesinlikle değil” diyerek açıklamasına şöyle devam etti:

\"Sarhoş adam işte her gün olayları izliyorsunuz, Samsun’da, İstanbul’da da, Ankara’da da adam içtikten sonra ne yaptığını bilmiyor. Etrafa ateş edebilir. Tabii ki yanlış bir şey ama bunu bilelim ki sarhoş, uyuşturucu kullanan bir kişinin yaptığı bir eylemdir. Bunu kesinlikle Samsun halkına mal etmek yanlış olur. Samsunlular olsun, bizler olsun bunu kınıyoruz. Bunun da örgütlü bir hareket olmadığını, birisinin birlikte hazırlamış gitmiş olmadığını şu an elimizdeki deliller böyle gösteriyor. Onun için siz çalışmanıza devam edin, rahat olun. Münferit bir olay. Şuan tahkikat devam ediyor. Katil elde. Jandarmamızı tebrik ediyorum. Hemen kısa zamanda kendisini sığındığı çatı terasında bulduk. Şu an adli süreç devam ediyor, attığı kurşunlarla tüfeğin eşleştirmesi yapılıyor. Biz yüzde 100 ihtimalle bu kişinin yaptığından eminiz ama kesin söyleyemiyoruz sonuçta bir adli tahkikat kriminal çalışmalar yapılacak. Büyük ihtimalle katil kişi bu kişidir ve gerekli cezai işlem yapılacaktır. Buralar sizin kendi memleketiniz, geleceksiniz çalışacaksınız. Ablamıza Allah’tan rahmet diliyoruz.\"

Vali Kaymak, fındık işçileriyle görüştükten sonra mahalleden ayrıldı.



FOTOĞRAFLI