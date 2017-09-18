Fındık için adalet yürüyüşü başlıyor

Fındık üreticisini bitirmeyi planlayan hükümet politikaları ve tekelci şirketlere karşı adalet yürüyüşü başlıyor. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) de yürüyüşe destek verdiğini açıkladı.

Tarımda özel şirketlerin ve yabancı tekellerin baskısıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yerli üreticiler, bir yandan yüksek üretim maliyetleri öte yandan da devletin düşük alım fiyatları nedeniyle tepkilerini büyütüyor. Fındıkta Toprak Malzeme Ofisi'nin verdiği 10 liralık alım fiyatı randımana göre 8.5 liraya kadar düşerken, piyasada ise fiyatlar yer yer 7 liraya kadar indi. Çiftçiler ise tepkilerini fındık ağaçlarını keserek ve AKP binaları önüne fındık dökerek gösterirken, öte yandan da bugün başlayacak olan fındık yürüyüşü için çalışmalar da son aşamaya geldiği belirtildi.

Birgün’den Uğur Şahin’in haberine göre, Fındık üreticilerinin yanında olduğunu her fırsatta dile getiren Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden bugün başlayacak 'Fındık için Adalet' yürüyüşüne destek çağrısı yapıldı. ÖDP Ordu İl Örgütü'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, “Fındıkta adalet diyen herkesi, mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz” dedi.

“Sorun iktidarın kendisi”

Fındık üreticilerin yürüyüşünün fındıkta adil fiyat talebinin bir başlangıcı olduğuna işaret eden İşleyen, "Halkın tepkisi ve CHP’nin yürüyüş kararının ardından Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, ‘üreticiler rahat olsun biz çözeceğiz’, diyor. Fakıbaba’nın ve onun iktidarı çözümün değil, sorunun kaynağıdır. Üreticilerin sorununu fındığı patronların, emperyalist şirketlerin egemenliğine bırakanlar çözemez. Sorunumuzu bizler, üreticiler hep beraber örgütlenerek, köy köy üretici meclislerinde birleşip mücadele ederek çözeceğiz” diye konuştu.

“‘Milliyiz’ dediler, fındığı Ferero’ya teslim ettiler”

“Fındıkta yıkım AKP iktidarının on yıllık uygulamasının bir sonucudur” diyen İşleyen, şöyle devam etti:

“Bu dönemde, öncelikle üreticinin güvencesi olan Fiskobirlik dağıtıldı. Fiskobirliğin dağıtılması ile köylünün örgütlülükleri ortadan kaldırıldı. Taban fiyat uygulamasına son verildi. Bu güvencelerden yoksun bırakılan köylü tümüyle piyasanın insafına bırakıldı. Bugün fındıkta tüm egemenlik İtalyan Ferrero’nın eline geçti. İktidar üreticinin değil Ferrero’nın arkasında duruyor. İktidarın bu emperyalist tekelle nasıl bir ilişkisi var sorusunu tüm üreticiler merak ediyor. Her fırsatta yerli-milli olduğunu söyleyen iktidar fındığı Ferrero’ya teslim etti. Bu şirket yalnızca fındığı değil toprağımızı da istiyor. Fındığın değersizleştirilmesi aynı zamanda fındık bahçelerinin elden çıkarılmasının da yolunu açıyor. Fındık bahçelerini gıda tekelleri satın almaya çalışıyor. Bu satın alımlarla köylü topraksızlaştırılacak. Köylünün elinden çıkarmak zorunda kalacağı topraklarda gıda tekelleri üretimi de ele geçirmiş olacak. Bu gidişata baktığımda Türkiye’nin bağımsızlığına büyük bir pranga vurulduğu görülüyor.”

“Mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz”

“Fındıkta çözüm bellidir. Taban fiyatı uygulamasına geri dönülmelidir. Taban fiyatı maliyet+kar payı+insanca yaşam payı ile belirlenmeli" diyen Önder İşleyen "Bunu gerçekleştirmek üreticinin elindedir. Bunun için fındıkta adalet diyen herkesi, emeği çalınan, toprağına göz dikilen tüm üreticileri köy köy üretici meclislerini oluşturarak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Bugün yürüyüş, çarşamba miting

Fındık üreticisinin yaşadığı sorunlar ve fındığın iç piyasadaki durumuna dikkat çekmek için yapılan yürüyüş bugün saat 11.00’da Ordu Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak. Yaklaşık 50 kilometre olan parkur 3 günde tamamlandıktan sonra Giresun’da saat 18.00’de büyük bir miting gerçekleştirilecek. Mitinge birçok demokratik örgüt ve partinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.