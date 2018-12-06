Fındık bahçesindeki cinayette, şüpheli oğul tekrar gözaltına alınıp, tutuklandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Ayvacık ilçesinde fındık bahçesinde babası Durmuş Pala\'yı (61) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan Turan Pala (20), jandarmanın bazı delillere ulaşması üzerine yeniden gözaltına alındı. Olay yerinde parmak izine rastlanılan Turan Pala, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 12 Kasım\'da Ayvacık ilçesi Yeniköy Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisine ait fındık bahçesinde çalışan Durmuş Pala, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vuruldu. Göğsünden ve bacağından yaralanan Pala\'yı yerde kanlar içinde bulan yakınları, 112 Acil\'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Durmuş Pala\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Pala\'nın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, olayla ilgili soruşturmada Durmuş Pala\'nın oğlu Turan Pala\'yı cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Sorgusunda iddiaları kabul etmeyen Turan Pala, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece serbest kaldı.

PARMAK İZİ ÇIKTI; TUTUKLANDI

Cinayeti aydınlatmak ve olayın failini yakalamak için soruşturmayı derinleştiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemelerde farklı delillere ulaştı. Jandarma ekiplerinin incelemelerinde, daha önce gözaltına alınıp serbest kalan Turan Pala\'nın olay yerinde parmak izleri olduğu saptandı. Bunun üzerine Turan Pala, Terice Mahallesi\'nde yeniden yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Turan Pala, sorgusunun ardından ikinci kez çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çarşamba A Tipi Kapalı Cezaevi ve İnfaz Kurumu\'na götürüldü.

Öte yandan, şüpheli Turan Pala\'nın sosyal medya hesabında paylaştığı av tüfekli fotoğrafları dikkat çekti.



FOTOĞRAFLI