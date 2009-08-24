Fındık bahçesinde esrarengiz intihar

Giresun'da 45 yaşındaki Mürteza Bektaş, ardında bir not bırakarak fındık bahçesinde intihar etti.
22 yıldır Özel İdare'de işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Mürteza
Bektaş, Görele ilçesinin Daylı köyünde fındık bahçesinde intihar etti.
Bektaş, ölümünden önce "Ölümümden kimse sorumlu değildir" diye not
bıraktı. Ardından cep telefonuyla yakınlarını arayarak intihar
edeceğini haber eren Bektaş, kendisine ait ruhsatsız tabancasıyla
kafasına ateş etti. Bahçeye gelen yakınları tarafından Görele Dr. Ergun
Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bektaş, yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamadı. Bektaş'ın aynı zamanda köy muhtarı olan ağabeyi
Hüseyin Bektaş, "İntihar edecek bir nedeni yoktu. Ruhi bunalım
olabilir. Onu yetişip intihardan vazgeçiremedik" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.