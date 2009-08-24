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Yaşam

Fındık bahçesinde esrarengiz intihar

Giresun'da 45 yaşındaki Mürteza Bektaş, ardında bir not bırakarak fındık bahçesinde intihar etti.

24 Ağustos 2009 03:00

Giresun'da 45 yaşındaki Mürteza Bektaş,  ardında bir not bırakarak fındık bahçesinde  intihar etti.

22 yıldır Özel İdare'de işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Mürteza Bektaş, Görele ilçesinin Daylı köyünde fındık bahçesinde intihar etti. Bektaş, ölümünden önce "Ölümümden kimse sorumlu değildir" diye not bıraktı. Ardından cep telefonuyla yakınlarını arayarak intihar edeceğini haber eren Bektaş, kendisine ait ruhsatsız tabancasıyla kafasına ateş etti. Bahçeye gelen yakınları tarafından Görele Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bektaş'ın aynı zamanda köy muhtarı olan ağabeyi Hüseyin Bektaş, "İntihar edecek bir nedeni yoktu. Ruhi bunalım olabilir. Onu yetişip intihardan vazgeçiremedik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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