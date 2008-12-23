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Sağlık

Fındık ağaçlara da yarar

Araştırmacılar, erkeklerin cinsel gücünü artıran amino asitlerin ladin ağacı köklerinin güçlenmesini sağladığını belirlediler.

23 Aralık 2008 02:00

İsveçli araştırmacılar, erkeklerin cinsel gücünü artıran amino asitlerin ladin ağacı köklerinin güçlenmesini sağladığını belirlediler.

Vasterbotten-Kurrien gazetesinin haberine göre, İsveç Tarım Bilimleri Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, bir amino asit olan argininle harmanlanan bir çeşit gübre geliştirildi.

Tarım bilimleri Profesörü Torgny Nasholm başkanlığındaki ekip, bu gübrenin verildiği ladin ağaçlarının köklerinin güçlendiğini tespit etti.

Ekip ayrıca, gübrenin çevreye yararlı olduğunu, ağaçların nitrojeni daha etkin çekerek, gübrede daha az nitrojen kullanılmasına olanak tanıdığını belirledi.

Proteinin yapı taşı amino asitler, erkeklerde sperm üretimini artırırken, jenital bölgede kan dolaşımını hızlandırıyor.

Amino asitler; fındık, fıstık gibi kabuklu yemişlerde bulunuyor.

(AA)

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