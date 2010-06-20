Fındığında artık sütü var!

T24 - Kafein içermeyen ''pekmez cola'', ''pekmez gazoz'' ve ''pekmez limon'' içeceklerinin üretimine imza atmıştı. Şimdi de fındıktan süt üretti...





Fındık Tanıtım Grubunun (FTG) verilerine göre Türkiye, toplam dünya fındık üretiminin yüzde 75'ini, ihracatının yüzde 70-75'ini gerçekleştiriyor. 550-600 bin hektar alan üzerinde üretimi yapılan fındıkla dolaylı ve dolaysız olarak 4 milyon kişinin ilgilenmesi, fındığın sosyo-ekonomik önemini artırıyor.



Türkiye ve dünyada çerez olarak da tüketilen fındığın yüzde 90'a yakın kısmı kavrulmuş, beyazlatılmış, kıyılmış, dilinmiş, un ve püre halinde çikolata, bisküvi, şekerleme sanayinde, tatlı, pasta ve dondurma yapımıyla yemek ve salatalarda yardımcı madde olarak kullanılıyor.



Fındık, meyvesinden odununa kadar birçok alanda çeşitli faydalar sağlarken, fındığın tüketiminin artırılması ve tanıtımı amacıyla da Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli kampanyalar yürütülüyor.



Fındık sütü üretimi herhangi bir sürede hasat edilmiş, kabuğundan ayrılmış kavrulmuş veya kavrulmamış ve kırılmış veya kırılmamış fındığın herhangi bir yöntemiyle ıslatılması, öğütülmesi, süzülmesi, ısıtılması ve homojenleme ve dolumunun yapılması süreçlerine dayanıyor.



Bitkisel süt üretimi dalında en yaygın olarak bilinen soyadan yapılan soya sütünden besin ve duyusal değer bakımından daha iyi olan fındıktan süt üretimi, fındığın ıslak öğütülmesiyle yapılıyor. Fındık sütü, fındığın içecek olarak tüketiciye sunulmasına ve daha fazla tüketilmesine yardımcı olacak, en küçük yaştan başlayarak her yaştaki tüketici fındık sütünü kolaylıkla tüketebilecek.





''BM'ye fındık sütü olarak satma imkanı olabilecek''



Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yakup Ermurat, 3 yıl bilimsel çalışma sürdürdüğü ABD'de, soya sütü üretimini gördükten sonra, bitkisel süt olarak fındıktan da bu şekilde süt üretip üretilemeyeceği konusunda yaklaşık 10 yıldır çalıştığını anlattı.



Ermurat, ıslak öğütmeyle herhangi bir katkı veya ısıtma olmadan soya sütü üretimine benzer şekilde, fındıktan da rengi beyaz, kendine özgü esansı, aroması olan bitkisel süt içeceğinin elde edilebildiğini belirtti.



Fındık sütüyle küçük yaştaki çocuklar, fındığı hazmedebilecek seviyeye gelmiş bebekler, yaşlılar ve takma dişinden dolayı fındık yiyemeyenlerin de bunu tüketebileceğini dile getiren Ermurat, fındık sütünün talep edileceğini ve ürünü düştüğü sıkıntılardan kurtarabileceğini düşündüğünü ifade etti.



Ermurat, fındık sütünün, fındığın bir içecek ürünü olarak tüketiciye sunulmasına ve daha fazla tüketilmesine yardımcı olacağını vurgulayarak, ürünün kullanım alanlarına ilişkin şu bilgileri verdi:



''Birleşmiş Milletler çok miktarda gıda alıyor fakir ülkelere, yardıma muhtaç ülkelerdeki insanlara götürmek için. Bunu BM'ye fındık sütü olarak satma imkanı olabilecek. Fındık içinde yüksek oranda protein, vitamin bulunuyor. Bu nedenle, yararlı bir bitkisel süt olacak. Ülkemizde de tüketiciler artık hayvansal besin, bitkisel besin ayrımı yapmaya başladı. Bilhassa Avrupa'da ve Amerika'da bitkisel süt, sağlık bakımından çok önem taşıyor. Asya, Avrupa ve ABD'ye bu süt ihraç edilebilir.''





