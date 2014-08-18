Fındığın kilosu 10 lira

Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan fındıkta bu yıl yaşanan zirai don rekolte düşüklüğüne yol açsa da serbest piyasada kilogramı 10 lira seviyelerinde oluşan fiyat üreticileri memnun etti. Ziraat Odaları Ordu Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fiyatlardan üreticilerin memnun olduğunu ancak sektörün diğer paydaşlarının söz konusu durumdan endişe ettiğini söyledi.

Kilosu 15 liraya çıkabilir

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, Soydan sektörü, fındığın az olmasının farklı, fiyatların yüksek olmasının ayrı ayrı etkileyeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Fındıkta rekoltenin düşük olmasına bağlı olarak üretici ister istemez yüksek fiyat beklentisiyle ürününü pazara indirmiyor. Tabii burada bizim beklentimiz fındığın maliyetinin üzerinde satılması. Fındık fiyatları uçsun gitsin gibi bir beklentimiz yok zaten. Oluşan fiyatlardan üreticimiz memnun. Belki 12-13 lira seviyelerine çıkarsa daha iyi olacaktır ama fiyatlar 15-20 lira aralığına çıkarsa, tüketimde de bir sıkıntı olacağı aşikardır. Fiyatların zaman içerisinde 15 liraya kadar yükselmesi yönünde beklentiler var."

Borcu olan satmak zorunda

Fındık üreticisi Abdurrahman Güloğlu fındığın kilogramının 10 lira olmasının kendileri adına iyi bir fiyat olduğunu dile getirdi.

Az ürünün fiyatının yüksekliğinin normal olduğunu vurgulayan Güloğlu, "Bizim kendi açımızdan iyi görünebilir ancak bölgemizde çok sayıda üreticimizin fındığı hiç olmadı. Böyle durumlar her yıl gerçekleşmiyor. Devletimiz diğer üretici arkadaşları da göz önünde bulundurarak bir adım atarsa iyi olur diye düşünüyoruz" dedi.

Üretici Ali Kemal Kubaloğlu ise kendi bahçesinde rekoltenin yarı yarıya düştüğünü belirterek, "Fiyatların yılbaşına doğru biraz daha yükseleceğini tahmin ediyorum ama üretici borçlu bir şekilde fındığını satması gerekiyor. Borçlu olan gidecek, fındığını satmak zorunda kalacak. Her şeye rağmen fiyatların bu seviyelerde oluşması bizi memnun etti" ifadelerini kullandı.