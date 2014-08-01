Fındık işçileri Cumhurbaşkanı seçemeyecek

Diyarbakır ve çevre illerden fındık toplamak için mevsimlik işçi olarak Sakarya'ya gitmek üzere yola çıkan işçiler ve aileleri Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanamayacak.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mevsimlik işçilerin sorunlarına dikkat çekmek için CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Ankara 'ya kadar trene bindi. Tanrıkulu, her yıl aynı zahmeti çeken işçilerin doğdukları memleketlerinde iş olması halinde bu yolculuğu yapmak zorunda kalmayacaklarını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre hasat mevsiminin gelmesi ile Diyarbakır Tren Garı, mevsimlik işçilerin umuda yolculuğuna tanıklık etmeye başladı. Fındık toplamak için Sakarya'ya gitmek isteyen yüzlerce mevsimlik işçi aileleri garda kendilerini taşıyacak treni bekledi. Yanlarında çocukları ve bebeklerini de alan işçiler, treni beklerken, bu yıl onlara ilk kez CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da eşlik etti. Tren garına gelen Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimlik işçiler sorununun Türkiye 'nin ağır sorunlarından biri olduğunu, her yıl binlerce işçinin ya tren ya da farklı vasıtalarla bölgeden Türkiye'nin batısındaki Sakarya ve Ordu gibi illere bu mevsimde fındık toplamaya gittiğini söyledi. Yolculukları sırasında ve gittikleri yerlerde mevsimlik işçilerin büyük bir ayrımcılığa maruz kaldığını savunan Tanrıkulu, mevsimlik işçilerin beslenme, barınma ve çalışma koşullarına ilişkin büyük sorunları olduğunu belirtti. Tanrıkulu şöyle konuştu:

"Mevsimlik işçi kadın ve çocukların istismar edilmesi, emeklerinin sömürülmesi sorunu var. Tüm bu sorunlara dikkat çekmek amacıyla ben de bugün onlarla seyahat edeceğim. İmkan olursa Ankara'dan sonra Sakarya'ya kadar da kendilerine eşlik ederek yanlarında olmaya çalışacağım. Amacım parti olarak bu insanların yaşadığı soruna dikkat çekmek ve sorunlarının çözümü için Meclis'te bir komisyon kurulmasını sağlamaktır. Gerçekten Meclis'te bugüne kadar gezici mevsimlik işçilerin sorunlarıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmamış. Mevzuattan, uygulamadan kaynaklanan sorunlar var. Tüm bunların kapsamlı şekilde ele alınıp çözümü için meclisin adım atması, hükümete yol göstermesi lazım. Bu nedenle 24 saat onlarla yolculuk edeceğim. Böylece hem seyahat koşullarını gözlemleyeceğim hem de kendileriyle görüşüp geçmiş yıllarda yaşadıkları sorunlarla ilgili bilgi almaya çalışacağım. Onların yaşadığı sorunlara ortak olmak istiyorum. Doğu ve Güneydoğu'dan farklı bölgelere göç eden mevsimlik işçilerle ilgili bir kayıt yok. Her yıl Ağustos ayının başından Eylül ayının ortalarına kadar Diyarbakır'dan 10 bin kişinin başka bölgelere göç ettiği bilgisini aldım."

"Mevsimlik işçiler seçimde oy kullanamayacaklar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, başka bölgelere zorunlu olarak göç eden mevsimlik işçilerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmasının mümkün olmadığına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin Ağustos ayında yapılması yanlıştır. Yasa 2007'de bu şekilde çıkmış. Ancak, bunun seçimden sonra düzeltilmesi lazım"dedi.

Ankara ve İstanbul arasında yüksek hızlı tren seferlerinin başladığını ancak, banliyö treni seferlerinin iptal edildiğini anlatan Tanrıkulu, "Aslında Devlet Demir Yolları'nın mevsimlik işçiler için özel sefer koyması lazım. Çünkü işçiler Ankara'ya kadar trenle gidecek, daha sonra sağlıksız şekilde karayolu ile yolculuklarını sürdürecekler. Her yıl bu şekilde çok sayıda trafik kazası meydana geliyor. Umarız bu yıl üzücü bir kaza yaşanmaz. Onları çalıştıkları ortamda da bu ay içerisinde ziyaret etmeyi planlıyorum" dedi.

CHP'li Tanrıkulu, geçim koşullarının olması halinde insanların mevsimlik işçi olarak çalışmaktan kurtulacağını ifade ederek, "Başbakan Erdoğan 2008 yılında GAP Eylem Planı'nı açıkladı ve 4 yılda bitirileceğini söyledi. Bu işçilerin çalışabileceği alanlar daha çok sulu tarım olan yerler. O zaman sulama kanallarının gerçekleşme oranı yüzde 13 iken aradan geçen 5 yılda bu oran yüzde 20'ye yükselebildi. Burada çalışma koşulları yok. Bölgede çalışma koşullarını sağlamamız lazım. İşsizlik bu insanların göçü ile çözülmez. Sorunu yerinde çözmemiz lazım. İktidar değiliz ama olmamız halinde bu soruna kalıcı, yerinde çözümler üretmeye çalışacağız"dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda fındık toplamak için umuda yolculuğa çıkan işçiler, yaşadıkları sorunlarından yakındı. Gittikleri yerde kalacak düzgün bir yer bulumadıklarını, büyük sıkıntılar çektiklerini ve yol parasını bile borç alarak yola çıktıklarını söyleyen işçiler, yaşadıkları bölgelerde iş imkanı olsa, başka yerlere gitmeyeceklerini söyledi. İşçilerden Şeyhmuz Gürhan, "Biz yaşadığımız memlekette iş bulsak, burada fabrika olsa başka yere gitmezdik. Karnımızı doyurmak ve çocuklarımıza bakmak için gitmek zorunda kalıyoruz. Eğer çocukları burada bırakıp gitsek o zaman çocuklar kötü yola düşerler. Bu nedenle her yıl olduğu gibi onları da yanlarımıza almak zorunda kalıyoruz. İçimizde 30 yıldır bu yolculuğa aralıksız gidenler var, artık devletin bölgemizde iş imkanları yaratmasını istiyoruz"diye konuştu.

Üniversiteye hazırlanan Ayfer Çimen, "Dershane parası biriktirmek için mevsimlik işçi olarak fındık toplamaya gidiyorum" dedi. Trene binen mevsimlik işçiler yaklaşık 40 gün kalacakları Sakarya'ya gitmek için yola çıkarken, onları uğrlamaya gara gelen yakınlarına son kez sarılıp vedalaştılar. Tren içerisinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'na yaşadıkları sorunları bir bir anlatan işçiler, Ankara'dan sonra da yola karayolu ile devam edeceklerini ifade ettiler. Seyahat eden mevsimlik işçilerin yanlarına yiyeceklerini de aldıkları görüldü.