Fındığa ek gelir için yapılan çilek üretimi 740 tonu geçti

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da fındık üreticileri, ek gelir sağlamak amacıyla çilek üretimi yapıyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, il genelinde yaklaşık 350 dekarda üretimin 750 ton seviyelerine kadar ulaştığını, üreticinin de il genelinde çilekten 5 milyon TL\'ye yakın gelir elde ettiğini söyledi.

Ordu\'da yaklaşık 7 yıl önce 11 dekar alanda tarlada üretimine başlanılan çilek, üreticinin ilgi göstermesiyle, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün destekleriyle 350 dekar alana çıkarıldı. Üreticiye dekarda yaklaşık 20-25 bin TL arasında gelir getiren çilek, il ekonomisine de yıllık 5 milyon TL\'ye yakın katkı sağlıyor. Çilek üretiminin her yıl katlanarak arttığını, fındık üreticilerinin ek gelir sağlamak amacıyla üretime büyük önem verdiğini belirten İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, sahil kesiminden itibaren 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'na kadar çilek üretimi yapıldığını söyledi. Turnalık ve Çambaşı Yaylası\'nın yerli ve yabancı turistler tarafından özellikle yaz mevsiminde yoğun olarak ziyaret edildiğini, bu bölgede yetişen çileğin büyük bölümünün tarlada turistler tarafından tüketildiğini belirten Kemal Yılmaz, şöyle dedi:

\"Çilek üretimi sahilden yüksek rakımlı bölgelere ve ilçelere doğru yayılıyor. Özellikle sahil kesiminde Altınordu, Perşembe, Kabadüz ve Ulubey\'de üretim öne çıkıyor. Çileğe talep çok var ve iyi yetişiyor, pazar problemi de yok. Üretildiğinde anında tarlada alıcı buluyor. Üretime her geçen yıl yeni üreticilerimiz katılıyor. Müdürlük olarak çilek üretimini teşvik ediyoruz. Arazisi uygun olan üreticilerimiz üretim yapıyor. Hem açık alanda, hem de serada çilek üretimi, fındık üreticimize de ciddi ek gelir sağlıyor.\"

Müdür Kemal Yılmaz ayrıca, Bakanlık bütçesi ve yerel kaynaklardan sağlanan bütçelerle son 3 yılda çilek yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilere 860 bin çilek fidesi, 60 bin metre malç naylonu, 120 bin metre damla sulama sistemi dağıtıldığını da söyledi.



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