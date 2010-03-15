Finansta fazla büyüdük, artık sanayiciyiz

T24 - Garanti Bankası’ndaki yüzde 20.85 payını satmaya hazırlanan General Electric’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jeffrey Immelt, ABD’li dev firmanın finans yatırımlarının çok büyüdüğünü, şirketi iniş ve çıkışlara açık hale getirdiğini ve artık sanayiye yönelme kararı aldıklarını söyledi.



Şirketin 2009 yılı faaliyet raporunda yatırımcılara bir mektup yazan Immelt, şunları söyledi: “Son 10 yıl içinde şirketi kimi zaman gelirlerimizin yarısı finansal hizmetlerden gelir şekilde yönettik. Biz büyüdükçe, finans bölümümüz de çok büyüdü ve iniş çıkışlara açık hale geldik. General Electric öncelikle bir sanayi şirketi olmalı. Sanayiye yatırımlarımızı artırdık. Finans sektöründe yalnızca stratejik olarak büyüyeceğiz.



Mümkün olduğunca çabuk biçimde, finanstaki büyüklüğümüzü ve elde ettiğimiz getiriyi dikkatlice mercek altına alacağız. Geçmiş dönemde mortgage gibi alanlara yatırım yaptık. Gelirlerimizi artırmak istiyorduk ancak rekabet avantajı yakalayamadık. General Electric’i basitleştirmek ve rekabet avantajımızın olduğu alanlara odaklanmak için ciddi bir hareket başlattık. Ekonomi düzelse de bu kararımız geçerliliğini koruyacak.”





Kriz öncesi sakin dönem artık yok



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, 2008 - 2009 döneminde GE’nin 30 milyar dolarlık kazanç elde ettiğini bildiren Immelt, 2010 yılı kazançlarının 2009 yılına eşdeğer olmasını beklediklerini de açıkladı. Dünya düzeninin yeniden belirlendiğini, bugünün belirsizliğinin ‘yeni normal’ olarak algılandığını anlatan Immelt, “Krizden önceki göreceli sakinliğe geri dönülemeyecek. Büyüme zorlaşacak, eğilimler daha değişken olacak. Biz bu ortamı GE’yi yenilemek için fırsat olarak görüyoruz” dedi.





‘Bizi palyaçoya benzettiler’



Yenilenmiş bir General Electric yaratmaya hazırlandıklarını belirten Immelt, “Kısa süre önce bir Gallup anketi Amerikalıların yalnızca yüzde 13’ünün büyük şirketlere güvendiğini gösterdi. Vatandaşlar büyük şirketlere güvenmezse hükümetler de aynısını yapıyor. Ekonomimizi iyileştirecek insanların en kötü düşman olarak görüldüğü karanlık bir döngünün içinde bulunuyoruz. ‘Siz palyaçolar neden iş yaratmıyorsunuz’ sesleri yükseliyor. Bugün dünyanın içinde bulunduğu durum bu. Ülkenin haleti ruhiyesini düzeltmezsek popülizm korumacılığa dönecek. GE, Amerika’nın tekrar büyümeye dönmesine öncülük etmek istiyor” dedi. Immelt, dünyada 304 bin çalışanı olan GE’nin ABD genelinde 2 bin 200’ün üzerinde kişiyi bu yıl içinde işe alacağını da açıkladı.





Rakamlarla GE



(2009/milyar $)

Enerji altyapı geliri 37.1

Teknoloji altyapı geliri 42.4

NBC (Televizyon) geliri 15.4

Finans geliri 50.6

Tüketici ürünleri geliri 9.7

Toplam gelir 156

Toplam gider 146





