Finansbank'ın Katarlılara satış süreci tamamlandı

Katarlı QNB'nin Finansbank’ı satın alma süreci tamamlandı. Finansbank'ın yüzde 99,81 oranındaki hissesinin QNB Group tarafından satın alınması süreci tamamlanırken, QNB Group, kalan yüzde 0,19'luk hisse ile ilgili olarak da ilerleyen zamanda zorunlu çağrıda bulunacak.

QNB Group'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye pazarına, ülkenin lider bankalarından birini bünyesine katarak giren QNB Group'un, bu hamlesiyle Türkiye-Orta Doğu ve özellikle Türkiye-Katar arasında hızla gelişen ticaret hacminden ve güçlenen ekonomik bağlardan azami şekilde fayda sağlayacağı ifade edilerek, söz konusu satın almanın, QNB Group’un aynı zamanda Türk bankacılık sektörünün ve ekonomisinin uzun vadede potansiyeline duyduğu güvenin de bir yansıması olduğu belirtildi.

"Türkiye'nin ve Finansbank'ın gelecekteki büyümesinde rol oynamak istiyoruz"

QNB Group Üst Yöneticisi (CEO) Ali Ahmed Al-Kuwari, yaptığı değerlendirmede, "Bu satın alma işlemi, QNB'nin 2017 yılı itibarıyla Orta Doğu ve Afrika'nın ikonu olması vizyonumuz doğrultusunda hayati önem arz ediyor. Stratejimizi, rekabet avantajı öngördüğümüz, yüksek büyüme kapasiteli pazarlara yoğunlaşmak oluşturuyor. Piyasa büyüklüğü, nüfusu, büyüme performansı, güçlü ekonomik ve bankacılık sektörü verileri, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki stratejik konumuyla Türkiye’yi, tam da böyle bir pazar olarak görüyoruz. Türkiye'nin ve Finansbank'ın gelecekteki büyümesinde rol oynamak, QNB bünyesinde Finansbank’ın uluslararası piyasalarla bağlantılarını güçlendirmek ve Finansbank’ın ölçeğini bir sonraki seviyeye taşıyacak olmak bizleri çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.