T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sberbank: Denizbank'ı satmayı düşünmüyoruz

Sberbank, kısa süre önce Denizbank'ın sermayesini artırdığını açıkladı

15 Haziran 2016 03:17

Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Svetlana Sagaydak, Denizbank'ı satmayı planlamadıklarını, satışa çıkartıldığına ilişkin açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Daha önce Reuters haber ajansı bankacılık sektöründeki kaynaklarına dayanarak yaptığı haberde, Sberbank'ın Denizbank'ın satışını değerlendirdiğini yazmıştı.

Haberde Sberbank'ın yatırım bankaları ile görüşme yaptığı fakat Rusya'ya uygulanan yaptırımlar yüzünden bu bankaların satışa katılmayı reddettiği belirtilmişti. 

Sagaydak ise Rus haber ajansına yaptığı açıklamada, "Denizbank'ın satışına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı. 

Sagaydak, Denizbank'ın Sberbank'ın yurtdışında en çok kar sağlayan bankası olduğunu belirterek Türkiye'de bulunan bankanın net karının yılın ilk yarısında 293 milyon liraya ulaştığına dikkat çekti. Sagaydak sözlerine şu şekilde devam etti: "Kısa zaman önce Sberbank Denizbank'ın sermayesini artırdı. Bu bizim yabancı yan bankamızın ülkenin istikrarlı gelişimini sağlayacak ve bizi bankacılık sektörünün tepesine çıkartacak büyük yatırımları desteklemesini sağlayacak. Daha da önemlisi süreçlerin ve teknolojilerin senkronizisini, iş sektöründe en iyi pratik ve sinerjilerin uzun vadeli gelişimini hedefliyoruz."

ETİKETLER

sberbanksvetlana sagaydakdenizbanksatış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24