Sberbank: Denizbank'ı satmayı düşünmüyoruz

Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Svetlana Sagaydak, Denizbank'ı satmayı planlamadıklarını, satışa çıkartıldığına ilişkin açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Daha önce Reuters haber ajansı bankacılık sektöründeki kaynaklarına dayanarak yaptığı haberde, Sberbank'ın Denizbank'ın satışını değerlendirdiğini yazmıştı.



Haberde Sberbank'ın yatırım bankaları ile görüşme yaptığı fakat Rusya'ya uygulanan yaptırımlar yüzünden bu bankaların satışa katılmayı reddettiği belirtilmişti.

Sagaydak ise Rus haber ajansına yaptığı açıklamada, "Denizbank'ın satışına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.

Sagaydak, Denizbank'ın Sberbank'ın yurtdışında en çok kar sağlayan bankası olduğunu belirterek Türkiye'de bulunan bankanın net karının yılın ilk yarısında 293 milyon liraya ulaştığına dikkat çekti. Sagaydak sözlerine şu şekilde devam etti: "Kısa zaman önce Sberbank Denizbank'ın sermayesini artırdı. Bu bizim yabancı yan bankamızın ülkenin istikrarlı gelişimini sağlayacak ve bizi bankacılık sektörünün tepesine çıkartacak büyük yatırımları desteklemesini sağlayacak. Daha da önemlisi süreçlerin ve teknolojilerin senkronizisini, iş sektöründe en iyi pratik ve sinerjilerin uzun vadeli gelişimini hedefliyoruz."