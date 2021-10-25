Finansbank’ın 12 yıllık genel müdürü Güzeloğlu istifa etti; yeni genel müdür Tan

12 yıldır Finansbank’ın genel müdürlüğünü yürüten Temel Güzeloğlu görevinden ayrıldı. Bankavitrini’nin haberine göre Güzeloğlu çalışanlara gönderdiği mesajda; “12 yıldır sürdürdüğüm görevde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım” diyerek personele teşekkür etti. Görevi niçin bıraktığı konusunda açıklama yapmayan Güzeloğlu, yeni dönemde yönetim kurulunda görev yapacağını belirtti.

Güzeloğlu’nun yerine QNB Finansbank’ın genel müdürlüğünü Ömer Tan üstlenecek. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, “Bayrak değişimi” başlığı ile personele gönderdiği mesajda, 1 Ocak tarihinden itibaren bankanın yeni genel müdürün Ömer Tan olacağını teyit ederken, “Temel Güzeloğlu yıl sonu itibarıyla görevi devretmek istediğini benimle paylaştı. Bankamızın en uzun süreli genel müdürü olarak görev yapan Temel’in bu talebi Yönetim Kurulu düzeyinde değerlendirdikten sonra kabul edildi” dedi.

Ömer Tan Finansbank’ta şube müdürlüğünden gelip genel müdür olan ilk çalışan…