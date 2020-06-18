Finansbank da stajı dijitale taşıdı; son başvurular 21 ve 28 Haziran

QNB Finansbank, öğrencilere fayda sağlamaya devam etmek amacıyla staj programlarını online platforma taşıyor. Genel müdürlük stajı Finans Pro için son başvuru tarihi 21 Haziran, şube stajı programı Finans 101 için ise son başvuru tarihi 28 Haziran.



Staj programıyla ilgili konuşan QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar şunları söyledi: “Banka olarak, dijital becerilerin öneminin artmasıyla staj imkanlarının daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Buradan hareketle hayata geçirdiğimiz Finans Pro ve Finans 101 online staj programlarında öğrenciler, finansçılarımızın genel müdürlükte ve şubelerde yerine getirdikleri benzer sorumlulukları online olarak yerine getirebilecekler. QNB Finansbank ailesinin bir parçası olacak öğrenciler bankada çalışmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyecek ve finans dünyasında başarılı olmak için gerekli becerilerini geliştirmenin yanı sıra kariyerlerinde önemli bir adım atmak için fırsat elde edecekler.”

Nasıl başvuruluyor?

Genel Müdürlük Finans Pro online staj programı kapsamında öğrencilere, kişisel gelişim eğitimleri ve mesleki eğitimler, network oluşturma, sunum tekniklerini geliştirme gibi içeriklerin olduğu bir deneyim sunuluyor. Ayrıca süreç içerisinde bir staj danışmanından destek alabilecek ve geri bildirim görüşmeleri yaparak öğrenciler online stajlarını değerlendirebilecekler. Program için son başvuru tarihi 21 Haziran 2020. Başvuru için https://mtstaj.co/onlinefinanspro/ adresini ziyaret edilebilir.

Şube Finans 101 online staj programıyla da mekân bağımsız olarak öğrenciler, iş dünyasını ve bankacılığı yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Program için son başvuru tarihi 28 Haziran 2020. Başvuru için https://mtstaj.co/onlinefinans101/ adresi ziyaret edilebilir.