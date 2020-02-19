Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği'nden düşük ve orta gelirlilere finansal davranış eğitimi projesi

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), düşük ve orta gelirli bireylerin finansal davranışlarında doğru kararlar vermelerini sağlamak ve küresel ekonomik refahın geliştirilmesine destek vermek amacıyla Davranışsal Ekonomi Projesi’ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Davranışsal ekonomi profesörü Dan Ariely liderliğinde Duke Üniversitesi bünyesinde başlatılan proje,0 Türkiye, Meksika ve Çin’de ülkesel paydaşlarıyla yönetilecek.

Proje, tasarrufların artması, borç ile alacakların doğru yönetilmesi, giderlerin azaltılması, kazançların artması konularında üç yıl boyunca çalışmalar yürütecek.

Davranışsal müdahaleler ile bireylerin, kredi kullanımı konusunda bilinçlenmesi, doğru bütçe yapabilmesi, kredi kartının ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması, emeklilik dönemi için geleceğe yatırım yapabilmesi hedefleniyor.

FODER Yönetim Kurulu Başkanı Attila Köksal projenin amacını "FODER olarak önümüzdeki dönemde finansal okuryazarlık çalışmalarımızın bir bölümünü davranışsal finans yöntemleri ile birlikte uygulamayı hedefliyoruz. Bireylere yönelik davranışsal finans müdahaleleriyle onların parasal konulardaki farkındalıklarının arttırılması ve davranış alışkanlıklarının olumlu yönde değiştirilmesi mümkün" sözleriyle açıkladı.

Projenin Türkiye’de yapılacak çalışmaları ve eğitim programları ilişkin Köksal, “Finansal ürünler ve hizmetler hakkında farkındalıkları artan bireylere verilen finansal okuryazarlık eğitimlerinin etkinliği ise çok daha yüksek oluyor” dedi.