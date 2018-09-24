T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Finansal Kurumlar Birliği'nin yeni Başkanı Adem Duman oldu

İstanbul, 24 Eylül (DHA) - Finansal Kurumlar Birliği (FKB)’nin, Başkanlık görevine Turkcell Finansman A

24 Eylül 2018 19:01

İstanbul, 24 Eylül (DHA) - Finansal Kurumlar Birliği (FKB)’nin, Başkanlık görevine Turkcell Finansman A.Ş’nin Genel Müdürü Adem Duman getirildi.
FKB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesinin hemen ardından düşüncelerini şöyle belirtti:
“Finansal Kurumlar Birliği, çok önemli iki misyon üstleniyor: başta ekonomimizin dinamosu olan KOBİ’ler olmak üzere reel sektörümüze çeşitlendirilmiş finansman çözümleri sunarak Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine ve istihdama katkı sağlamak; ikinci olarak ta bireysel refahı artırma amaçlı kredi imkanları sunmak. 
“Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten büyük mutluluk ve gurur duydum. 
“Amacımız, tüm üyelerimiz ve Yönetim Kurulumuzla birlikte, bizden önceki üyelerimiz ve Başkanlarımızın bankacılık dışı finans alanında Birliğimizi taşıdıkları güçlü konumu daha da pekiştirerek; devraldığımız bayrağı hakkıyla taşımaktır. 
“Bu vesileyle, bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı’mız Sn. Mehmet Cantekin’e hizmetlerinden dolayı, Birliğimiz adına teşekkürlerimi sunarım.” (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHAFinansal Kurumlar Birliği FKBnin BaşkanlıkTurkcell FinansmanGenel Müdürü Adem DumanFKB Yönetim Kurulu BaşkanlığıKurumlar BirliğiKOBİlerTürkiyeninKurumlar BirliğininYönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulumuzla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24