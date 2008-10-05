Finansal kriz futbolu da vurdu

ABD'de uzun vadeli konut kredilerinin geri dönüşlerindeki sıkıntı ile patlak veren finansal kriz tüm dünyayı sarsarken, özellikle Premiere Lig takımları da krizden nasibini almaya başladı bile.



Geçtiğimiz günlerde ünlü İngiliz kulübü Manchester United'ın sponsoru Amerikan sigorta devi AIG'e devletin el koyması krizin yakın gelecekte endüstriyel futbolu etkileyeceğinin işaretlerinden biri. AIG’in sponsorluk bedeli olarak M.United'a yıllık 56,5 milyon pound ödüyor olması yaklaşan tehlikenin boyutlarını anlamak adına önemli bir gösterge.



West Ham ve Newcastle’ın sponsorları iflas etti



Yine West Ham'ın sponsoru XL firmasının iflası bu kulübün sezona sponsor firma bulamadan başlamasına sebep olmuştu. Newcastle'ın sponsoru Northern Rock iflas ederken, Tuncay Şanlı'nın takımı Middlesbrough'un sponsoru navigasyon sistemleri üreticisi Garmin de zor günler geçiriyor. Garmin'in hisseleri Middlesbrough'a sponsor olduğu Temmuz 2006'dan beri yüzde 60 değer yitirdi. Rus dolar milyarderi Roman Abramovicn'in takımı Chelsea'nin sponsuru olan Samsung'un değeri ise geçen süreçte yüzde 40 eridi.



Hisseler yere çakıldı



İngiliz futboluna sponsor olan şirketler arasında değeri düşmeyen şirket bulmak imkansız. Lig sponsorlarından JJB Sports'un hisseleri yılbaşından beri yüzde 35'ten fazla değer yitirirken, Carlsberg hisseleri son 1 yılda yüzde 22, LG Electronics hisseleri son 3 ayda yüzde 26 düştü. Ekonomik hayatın en temel gerçeği firmaların krizlerde ilk tedbir olarak reklâm giderlerini kısmaları. Reklam verenler küçülmeye gittiğinde bu durumdan en doğrudan etkilenecek sektör de doğal olarak medya. Bu da yayıncı kuruluşların futbola olan ilgilerinin azalması anlamına geliyor. İngiltere'de yıllık 400 poundu bulan uydu yayınlarını satın alacak veya mevcut fiyatlarla kombine alacak kitle bulmak güçleşebilir.



Futboldan elini çeken sponsorlar



Futbol ve sponsorlar arasında çok yakın bir bağ var. 1970'lerin sonlarına doğru yerel düzeyde sponsorluk anlaşmaları yapan Avrupa kulüpleri 1979'da Liverpool'un HİTACHİ firmasıyla anlaşması üzerine ilk defa küresel sponsorlarla tanışmış oldu.



Bugün Avrupa'da 5 büyük ligin sponsorluk gelirlerinin toplam gelirlerine oranı yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişiyor. Diğer taraftan Batılı firmalar kriz dolayısıyla futboldan el çekerken alternatif kaynak olarak ortaya çıkan Arap ve Rus işadamlarının destekleri ada futbolunun can simidi olarak görülüyor.

