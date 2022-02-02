Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, kasımda önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 155 milyon dolar, yükümlülükleri 2 milyar 854 milyon dolar azaldı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 1 milyar 699 milyon dolar gerileyerek 115 milyar 533 milyon dolara düştü.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 246 milyon dolar azalırken, ihracat alacaklar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 635 milyon dolar ve 469 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 483 milyon dolar ve 1 milyar 29 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 1 milyar 658 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 1 milyar 758 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 1 milyar 725 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 688 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 59 milyon dolar düşüş kaydetti.

Kısa vadeli varlıklar, kasımda 137 milyar 598 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 76 milyar 780 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Net döviz pozisyonu fazlası kasımda 1 milyar 554 milyon dolar azaldı

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, kasımda bir önceki aya göre 1 milyar 554 milyon dolar azalarak 60 milyar 818 milyon dolara geriledi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 28 oldu.