Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı 693 milyon dolar azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Temmuz'da aylık bazda 693 milyon dolar azalarak 162 milyar 168 milyon dolara geriledi.





Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu dönemde finansal kesim dışındaki firmaların varlıkları 5 milyar 51 milyon dolar, yükümlülükleri de 4 milyar 358 milyon dolar arttı.



Finansal kesim dışı firmaların bu dönemde yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 490 milyon dolar, 1 milyar 613 milyon dolar ve 2 milyar 827 milyon dolar ve sonuç olarak varlıklar 5 milyar 51 milyon dolar arttı.





Aynı dönemde yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 542 milyon dolar, 1 milyar 358 milyon dolar ve 2 milyar 458 milyon dolar ve bunlara bağlı olarak toplam yükümlülükler 4 milyar 358 milyon dolar arttı.