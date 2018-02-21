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Ekonomi

Finansal hizmetlerde güven Şubat'ta değişmedi

İstanbul, 21 Şubat (DHA) - Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), Şubat ayında bir önceki aya göre değişmeyerek 166

21 Şubat 2018 17:38

İstanbul, 21 Şubat (DHA) - Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), Şubat ayında bir önceki aya göre değişmeyerek 166.1 düzeyinde gerçekleşti.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, endeksi son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE\'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE\'yi azalış yönünde etkiledi.
Buna göre, iş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya kıyasla güçlendi. Buna karşılık, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıfladı.
İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda azalış bildirenler ile gelecek üç ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme güçlenerek devam etti.

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