Finansal hizmetlerde güven Ekim'de 3.3 puan arttı

Finansal hizmetlerde güven Ekim'de aylık bazda 3.3 puan artarak 160.9 düzeyine yükseldi.



Merkez Bankası'nın verilerine göre, finansal hizmetler güven endeksini, son üç aydaki iş durumu azalış yönünde etkiledi. Son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi de artış gösterdi.



Buna göre, iş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler güçlendi.



Son üç aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan gelişme, bildirenler lehine döndü.



Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

Kârlılıkta artış olduğunu bildirenler azaldı



Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan gelişme bir önceki döneme göre zayıfladı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme ise güçlendi.



Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler, bir önceki döneme kıyasla güçlendi, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.



Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler ise, bir önceki döneme göre zayıfladı.