T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Finansal hizmetlerde güven Aralık'ta 3.5 puan düştü

İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların Merkez Bankası "Finansal Hizmetler Anketi"ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanan Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık ayında 3

25 Aralık 2017 18:52

İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların Merkez Bankası \"Finansal Hizmetler Anketi\"ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanan Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık ayında 3.5 puan düştü.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre Finansal Hizmetler Güven Endeksi, Aralık ayında, bir önceki aya göre 3.5 puan azalarak 165.4 düzeyine geriledi. Finansal Hizmetler Güven Endeksi\'ni oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç ayda;
- hizmetlere olan talep FHGE\'yi artış yönünde etkilerken,
- iş durumu ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE\'yi azalış yönünde etkiledi.İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği görülüyor.Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği belirtilen Merkez Bankası bülteninde, \"Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelerin azalış bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı gözleniyor\" denildi. (Grafik)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aralık DHAFinansMerkez BankasıHizmetler Anketi"neFinansal Hizmetler Güven Endeksi AralıkFinansal Hizmetler Güven EndeksiFHGEGelecekGrafik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24