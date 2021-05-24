Finansal hizmetler güven endeksi mayıs ayında 4.5 puan arttı

Finansal hizmetler güven endeksi Mayıs ayında aylık bazda 4.5 puan artarak 162.2 düzeyine yükseldi.



Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ve son üç aydaki hizmetlere olan talep endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumu endeksi azalış yönünde etkiledi.



İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre;



- son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıflarken,



- son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler güçlendi.



"Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde;



- Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç) sektöründe bir önceki aya göre 5.4 puanlık artış,



- Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) sektöründe 6.0 puanlık azalış,



- Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler sektöründe 50.1 puanlık azalış oldu. (DHA)



