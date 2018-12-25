Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık'ta 22 puan düştü

İstanbul, 25 Aralık (DHA) – Finansal sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), Aralık’ta 22 puan düştü.

Merkez Bankası’nın (MB) yayınladığı Aralık ayı Finansal Hizmetler Anketi sonuçlarına göre, FHGE bir önceki aya göre 22 puan azalışla 118.1 düzeyine geriledi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE\'yi artırırken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE\'yi düşürdüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada, iş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki iş durumuna ilişkin olarak, bir önceki ayda iyileşme olduğunu bildirenler lehine olan seyrin kötüleşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı ve gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldüğü belirtildi.

Aralık ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre \"Finans ve Sigorta Faaliyetleri\" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, \"64-Finansal Hizmet Faaliyetleri\" ve \"66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler\" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 23.6 ve 10.5 puanlık azalırken, \"65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları\" sektöründe 141 puan arttı. (Grafik)