Finansal hizmetler güven endeksi 1,7 puan arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayına ilişkin finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) açıkladı. Buna göre finansal hizmetlerde güven bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 173,4 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi artış yönünde etkiledi. Son 3 aydaki iş durumunun ise FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

Yardımcı faaliyetlerde güven 2,2 azaldı

2022 yılı şubat ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre, finans sektörü faaliyetleri güven 1,9 puan, sigorta faaliyetlerinde güven 0,4 puan arttı. Ancak, aynı sektörler için yardımcı hizmet veren sektörlerdeki güven 2,2 puan azaldı.

Son 3 ayda iş durumunda iyileşme önceki aya göre zayıfladı

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendi.

İstihdamda artış bekleyenler lehine seyir bir miktar güçlendi

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin, azalış bildirenler lehine döndüğü, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir miktar güçlendiği gözleniyor.”