Finans Uzmanı Ali Serim: Ekonomiye katkı sağlayacak vergi indirimleri hızla yapılmalı

İSTANBUL, (DHA) - FİN-AS Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu birtakım ekonomik çözümler için önerilerde bulundu. Yerli üretim otomobillerde KDV’nin düşürülmesi gerektiğini ifade eden Serim, yabancı ülkeler ile yapılan ticarette bankacılığın hızlanması, kur artışının firmalara olan etkisinin yasal düzenleme ile önlenmesi ve yerel seçim sürecinin hızlı atlatılmasının iş dünyası için olumlu sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

Yerli üretim otomobillerde KDV’nin düşürülmesi için tam zamanı olduğunu söyleyen Ali Serim, “Otomotiv sektörünün desteğe ihtiyacı var. Bir vergi indirimi de turizm ve yeme-içme sektörü için ÖTV indirimiyle birlikte düşünülmelidir. Fakat hızla bir düzenleme yapılması lazım. Zor bir süreçten geçen sanat piyasasında ise toplam vergi yükünün yüzde 1’e kadar indirilmesinin getireceği avantajları konuşmamız lazım” dedi.

“FİRMALARA EK LİMİT TANIMLANMASI PİYASALARI RAHATLATACAKTIR”

Tahsisi yapılmış kredi limitleri kapsamındaki gayri nakdi firma limitlerinin oluşturulacak bir mekanizma ile yeni bir kredi çalışması yapılmadan otomatik olarak 12 ay daha geçerli kılınmasının piyasaları rahatlatacağını ifade eden Serim, “Arzu eden firmalara kullandıkları teminat mektubu ve akreditif limiti kadar ek limit tanımlanması da buna destek olacaktır” şeklinde konuştu.

“KUR ARTIŞI İLE ARTAN EK VERGİLER İŞ DÜNYASI İÇİN BİR SORUN”

Kur artışının neden olduğu çeşitli sebeplerle çıkan ek vergilerin iş dünyası için bir sorun olduğunu ifade eden Serim, “Döviz cinsi kredi almış firmalar kredi kullandıkları gün ile taksit ödeme vadesinde kur artışından yüzde 5 KKDF kesintisine tabi. Mutlaka bir yasal düzenleme yapılıp bunun önüne geçilmelidir” dedi.

“BANKACILIĞA DÜŞEN GÖREVLERİN DAHA HIZLI YERİNE GETİRİLEBİLMESİ LAZIM”

Özellikle altın ihracatçısının karşılaştığı sorunların derhal giderilmesi gerektiğini savunan Serim, “Libya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Tacikistan ve bunlar gibi Orta Asya ülkeleri ve Ukrayna ile ticaretin daha kolay yapılabilmesi için bankacılığa düşen görevlerin daha hızlı yerine getirilebilmesi adına, atılacak adımların hızlanmasının faydaları kısa zamanda görülecektir” diye konuştu.

“TÜRK MÜTEAHHİTLERİ DÜNYANIN EN BÜYÜK İNŞAAT PROJELERİNİ ÜSTLENEBİLİRLER”

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin ülkemize döviz kazandırmakta büyük katkısı olduğunu dile getiren Serim, “KGF bu alanda çalışan firmalarımıza özel bir paket hazırlamak suretiyle teminat mektubu ve akreditif sağlayamadığı için rekabet gücü zayıflayan firmalarımıza destek olmalıdır. Türk müteahhitleri özellikle teminat mektubu sorunu yaşamasa dünyanın en büyük inşaat projelerini üstlenebilirler” dedi.

“SEÇİM SÜRECİNİ HIZLI ATLATMALIYIZ”

“Yerel seçimlerin erkene alınmasını tartışmaktan da çekinmememiz lazım. Seçim sürecini ne kadar hızlı atlatırsak ekonomi savaşlarında işe koyulmamız ve netice almamız o derece hızlı olacaktır” diyen Serim, “Bugün yaşanan her gelişmeyi vatansever bir yaklaşımla ele almamız gerekli. En az hasar ile zor zamanları aşmak ancak bu yüksek bilinçle mümkün olabilir. Yıllara sari yanlış veya eksik uygulamaların ticaret savaşlarıyla birleşiminden çıkan bu durum toplumsal bir şuurla desteklendiğinde atlatılabilir. Ülkemiz için kenetlenmemiz gereken geçici ve zor bir süreci idrak ediyoruz” şeklinde konuştu.

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