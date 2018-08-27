Financial Tribune: İran ulusal kripto para birimi taslağını tamamladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Yerel haber kaynaklarına göre İran ulusal kripto para birimi için final taslağını tamamladı.

Financial Tribune’da yer alan habere göre söz konusu kripto para birimi taslağı, İran Başkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla İran National Cyberspace Center’da geliştirildiği belirtilirken, Supreme Cyberspace Council yetkilisi Saeed Mahdiyoun Merkez Bankası’nın taslakla ilgili son gelişmeleri Eylül ayı sonunda duyuracağını söyledi. Haberde ayrıca, ulusal bir kripto para birimi geliştirilmesinin, uluslararası yaptırımların üstesinden gelme amacı taşıdığı vurgulandı.

İran Merkez Bankası’nın kara para aklama eylemleri endişeleri nedeniyle Nisan’da ülke genelinde kripto para birimleri ticareti yasaklanmıştı.