T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Financial Tribune: İran ulusal kripto para birimi taslağını tamamladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Yerel haber kaynaklarına göre İran ulusal kripto para birimi için final taslağını tamamladı

27 Ağustos 2018 19:49

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Yerel haber kaynaklarına göre İran ulusal kripto para birimi için final taslağını tamamladı.
Financial Tribune’da yer alan habere göre söz konusu kripto para birimi taslağı, İran Başkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla İran National Cyberspace Center’da geliştirildiği belirtilirken, Supreme Cyberspace Council yetkilisi Saeed Mahdiyoun Merkez Bankası’nın taslakla ilgili son gelişmeleri Eylül ayı sonunda duyuracağını söyledi. Haberde ayrıca, ulusal bir kripto para birimi geliştirilmesinin, uluslararası yaptırımların üstesinden gelme amacı taşıdığı vurgulandı.
İran Merkez Bankası’nın kara para aklama eylemleri endişeleri nedeniyle Nisan’da ülke genelinde kripto para birimleri ticareti yasaklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAğustos DHAYerelFinancial TribunedaBaşkanı Hasan RuhanininNational Cyberspace CenterdaSupreme Cyberspace CouncilSaeed Mahdiyoun Merkez BankasınınEylülHaberdeMerkez BankasınınNisanda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24