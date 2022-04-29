Financial Times: Wagner'in 1200 askeri Libya'dan Ukrayna'ya gönderildi

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in paralı asker grubu olduğu iddia edilen Wagner ekibinden bin 200 kişinin Libya'dan Ukrayna'ya gönderildiğini yazdı.

Gazeteye konuşan isimsiz Libyalı yetkililer, Wagner'den bin Suriyeli ve 200 Rus silahlı unsurun ülkeden ayrıldığını ifade etti. Habere göre, ülkede General Halife Hafter'e desteğiyle bilinen Wagner'in en az 5 bin paralı askeri daha bulunuyor.

Wagner'in Rus gıda milyarderi Yevgeny Prigozhin tarafından finanse edilmeye devam ettiği belirtilen haberde, 200 Wagner savaşçısının da Libya'dan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne kaydırıldığı iddia edildi. Gazete, Atlantik Konseyi Ortadoğu Girişimi'nin Libya yetkilisi Emadeddin Badi'nin de Wagner'le ilgili "Hala buradalar ama daha az var" dediğini aktardı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Wagner grubunun Afrika ve Suriye'deki operasyon sahalarından Ukrayna'da önemli bir konuşlandırma yapıldığını 27 Mart'ta duyurmuştu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de geçen ay yaptığı açıklamada, 40 bin Suriyeli askerin Ukrayna'da konuşlandırılmak üzere hazırlandığını iddia etmişti.