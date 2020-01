Financial Times: Türkiye'nin lideri otoriter yönetime gidiyor

T24- Türkiye'deki adalet ve hukuk kavramı, yurt dışında da yorumlara konu oluyor. Financial Times gazetesi, başyazısında Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın iktidara gelişinden bu yana Türkiye'ye daha açık ve liberal bir demokrasi olma yoluna doğru öncülük ettiğini belirterek, Avrupa Konseyi'nin Türk yargı sistemine ilişkin bu haftaki raporunu ise, "Bu ilerleyişin giderek duraklayan doğasını ortaya koyduğu"nu savundu. Gazete ayrıca, "Türkiye'nin lideri, otoriter bir yönetime doğru sürükleniyor" iddiasında da bulundu.



Financial Times gazetesi, "Erdoğan, adalet ve hukukun üstünlüğü" başlığını kullandığı başyazısında "Türkiye'nin lideri otoriter bir yönetime doğru sürükleniyor" yorumunu yaptı. Gazete, Erdoğan'ın iktidara gelişinden bu yana Türkiye'ye daha açık ve liberal bir demokrasi olma yoluna doğru öncülük ettiğini belirttikten sonra "Avrupa Konseyi'nin Türk yargı sistemine ilişkin bu haftaki raporu ise, bu ilerleyişin giderek duraklayan doğasını ortaya koyuyor" görüşünü dile getirdi. Gazete rapor için şunları yazdı:



"Erdoğan'ın insan haklarına daha fazla saygı gösterme anlamında attığı adımları kabul ediyor. Bununla beraber Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği arzusu zayıflarken, Türkiye'den otoriter bir rejim olmaya yönelik rahatsız edici işaretler alınıyor."



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Silivri Cezaevi çıkışındaki yargıyı eleştirel sözleri nedeniyle soruşturma açılmasına dikkat çeken FT 100 gazetecinin cezaevinde tutulduğunu da anımsattı.







-"ERDOĞAN, YENİ ANAYASA SÖZÜNÜ TUTMALI"-







BBC Türkçe tarafından yansıtılan yorumda, "Erdoğan, uzun zamandır beklenen yeni anayasa sözünü tutmalı" da deniliyor. İngiliz gazetesi ayrıca, anayasa sadece ifade ve diğer özgürlükleri değil, Kürt azınlığın temel haklarını da güvence altına alınması gerektiğinin altını çiziyor.



Financial Times, Erdoğan'ın bugüne dek hiç bir Türk liderin yapmadığını yapıp 1930'larda 13 bin Kürdün öldürülmesi nedeniyle özür dilediğini, ama sadece iki hafta önce 35 Kürt sivilin militan sanılarak öldürülmesi nedeniyle özür dilememeyi sürdürdüğünü hatırlatıyor ve "bu tür zıtlıklar giderilmeli" yorumunu yapıyor. Gazeteye göre bu, Arap baharı sonrası Türkiye'nin artan bölgesel nüfuzu göz önüne alındığında çok daha büyük önem taşıyor çünkü Türk hükümeti yeni yeni şekillenen Arap demokrasilerine rol model olarak gösteriliyor.



Durgunlaşan ekonomiyle otoriter rejimin güçlenmesinin bir gerginlik reçetesi olduğunu savunan gazete, bundan kaçınmak için, Ankara, Erdoğan'ın 2002 yılında belirlediği yolda devam etmesi gerektiğini de vurguladı